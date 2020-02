Franco, un veterano socialista fiel a Sánchez, nuevo delegado del Gobierno

A sus 62 años y después de 25 años ocupando un escaño, primero en la Asamblea de Madrid y ahora en el Congreso, José Manuel Franco se convertirá en el nuevo delegado del Gobierno en Madrid, en sustitución de María Paz García Vera.Su nombramiento ha sido acordado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes. Franco ha sido fiel al presidente del Gobierno, a quien llegó a coordinar la campaña de las primarias en Madrid en las que Pedro Sánchez venció a la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz.Franco tendrá que abandonar la Cámara Baja y renunciar a su escaño de diputado nacional para aterrizar en la Delegación del Gobierno por incompatibilidad de cargos, aunque podrá seguir ejerciendo como secretario general del PSOE de Madrid.Desde 1995, Franco ha ocupado un escaño en la Asamblea de Madrid en las sucesivas legislaturas, los últimos años a la izquierda del portavoz socialista en el Parlamento madrileño, Ángel Gabilondo, un sillón que abandonó para trasladarse en 2019 a la esfera nacional.Su fidelidad y la de la federación madrileña fueron premiadas con la inclusión del secretario general del PSOE de Madrid como número tres en la lista de los socialistas a las elecciones generales del 28 de abril.Nunca ha ocultado su cercanía al presidente del Gobierno, reflejada en su apoyo a Sánchez en el proceso interno de 2017 de elección al líder del partido, además en una federación, la madrileña, en la que el candidato con mayor respaldo fue el exlehendakari Patxi López.

Su lealtad viene de más atrás, del convulso Comité Federal de octubre de 2016 que acabó con la dimisión de Sánchez como secretario general, en una crisis interna generada tras el bloqueo a la investidura de Mariano Rajoy. Fue Sánchez quien apoyó después a Franco y se convirtió en el candidato del "aparato" de Ferraz a las primarias a la Secretaría General del PSOE de Madrid, cargo que ostenta desde septiembre de 2017.Además de dedicar su vida a la política madrileña, también como miembro de la ejecutiva regional bajo los sucesivos liderazgos de Rafael Simancas y Tomás Gómez, Franco es funcionario de carrera y licenciado en Derecho.Empezó a interesarse por la política cuando estudiaba en la universidad en Santiago de Compostela al asistir a una conferencia del exalcalde madrileño Enrique Tierno Galván cuando éste todavía era líder del PSP, formación que más tarde se integró en el PSOE.Siempre se había considerado "de izquierdas", pero fue entonces cuando decidió dar el paso de afiliarse a un partido, impresionado por el "nivel intelectual y político" de Tierno Galván y por su "talante" .Con 30 años aprobó las oposiciones para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y se trasladó a Madrid, donde le fue asignada una plaza en el Ministerio de Defensa.Desde entonces, reside en la capital vinculado a la agrupación del PSOE de Chamartín, en la que milita desde hace tres décadas y donde ha llegado a ser secretario de organización y secretario general.Compatibilizó el cargo de funcionario con las responsabilidades políticas durante 12 años, hasta que optó por dedicarse de lleno a su vocación de "servicio público".Dialogante y cercano, Franco es una figura muy querida y respetada dentro del partido.Casado y con una hija de 25 años, se siente muy madrileño pero no olvida sus raíces gallegas y viaja al menos tres veces al año a su tierra natal, uno de los pocos lugares donde logra desconectar.En su tiempo libre disfruta de la lectura, los paseos, el cine (las películas que más le han marcado han sido 'Novecento' y las dos primeras entregas de 'El padrino') y el deporte.De joven, en Galicia, jugó durante varios años al balonmano y ahora acude cuando puede al estadio de Santiago Bernabéu para ver de cerca a su equipo de fútbol, el Real Madrid, del que es socio.También saca ratos para las dos asignaturas que le quedan para obtener el grado en Ciencias Políticas que está estudiando.Su apellido llama la atención en un socialista convencido como él, pero es un asunto que se toma con sentido del humor."Que haya habido un dictador con este mismo apellido no quiere decir que no sea un apellido incluso bonito, al margen del tema histórico y de compartirlo con un personaje lamentable en la historia de España", dice.

Esperanza Ronda