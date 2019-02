El Frente Amplio de Uruguay festeja sus 48 años en un acto multitudinario

La coalición de izquierdas que gobierna Uruguay desde 2005, el Frente Amplio (FA), festejó este martes sus 48 años en un acto al que asistieron miles de personas y que estuvo marcado por un llamado a redoblar esfuerzos hacia un cuarto gobierno por parte de sus precandidatos de cara a las elecciones internas.

Envueltos en banderas con los colores rojo, azul y blanco, miles de uruguayos se acercaron al Parque Rodó de Montevideo para festejar el aniversario del FA, que convocó a sus seguidores con el lema "Seguimos construyendo con vos", así como para escuchar a los cuatro precandidatos que la fuerza política propuso para las elecciones de 2019.

En ese marco, Carolina Cosse, Óscar Andrade, Mario Bergara y Daniel Martínez, que disertaron luego del presidente del FA, Javier Miranda, recordaron el origen del FA y resaltaron la importancia de redoblar esfuerzos hacia la concreción de un nuevo gobierno frenteamplista basado en "los mismos principios y nuevos sueños".

Cosse, que se desempeñó como ministra de Industria, Energía y Minería desde 2015 hasta fines de enero de este año, manifestó que en su fundación el FA permitió que se unieran dirigentes de los partidos de derecha del país con marxistas e independientes para crear "algo nuevo", lo que implicó valentía y fuerza.

"El FA fue una gran innovación y esa innovación ha sido seguida de muchas más, ha sido un camino constante de renovación de la que nosotros formamos parte", apuntó la precandidata.

"Esa fuerza que en los momentos difíciles a los frenteamplistas y al FA lo ayudó a resistir y a avanzar es la esencia del humanismo, esa es la fuerza transformadora que nos hace intolerantes a la injusticia, que nos hace trabajar todo el tiempo en todos los rincones buscando la igualdad", recalcó.

En esa misma línea se expresó Martínez -que se desempeña además como intendente de Montevideo-, quien remarcó que el FA nació de "un acuerdo basado en justicia, igualdad y libertad" y que son esos principios los que la coalición busca mantener mientras "sueña" con conquistar un nuevo mandato.

"Sobre esos principios pudimos soportar juntos las peores tormentas, la dictadura y otras muchas calamidades que sufrió nuestro pueblo (...) Pudimos ganar un primer, un segundo y un tercer gobierno y permítanme soñar con que sobre estos principios vamos a ganar el cuarto gobierno", atinó.

Por su parte, Bergara -que renunció a su cargo como titular del Banco Central de Uruguay en 2018- afirmó que en tiempos en que en el mundo "soplan vientos huracanados de la derecha", tanto a nivel internacional como regional, es "imprescindible" que el FA y Uruguay "se paren firmes".

Asimismo, si bien enfatizó que las transformaciones estructurales y los logros que tuvo el país durante sus gobiernos, entre los que destacó mayor equidad social, disminución de la pobreza y redistribución de la riqueza, colocaron a Uruguay "a la vanguardia internacional", Bergara matizó que el FA debe ser autocrítico.

"El Uruguay de hoy tiene más bienestar, más equidad, más derechos y somos vanguardia a nivel internacional de mucha de estas cosas. Pero esa reivindicación no nos impide tener un espíritu autocrítico, porque no responderíamos a las necesidades del pueblo si no tuviéramos un espíritu autocrítico", opinó.

En ese sentido, los precandidatos coincidieron en que, dado que existen numerosos desafíos por delante, el FA debe seguirse renovando y buscar soluciones innovadoras a los problemas del Uruguay actual.

"(Es) el pueblo lúcido el que va a participar y el que va hacer la construcción de este camino con el FA, con sus soluciones claras y honestas, a la uruguaya. Es el FA el que nos va a llevar más lejos, más alto de lo que ya estamos", concluyó Cosse.