Fuenlabrada reclamará a Bustamante "todos los gastos" pese a sus disculpas

El cantante David Bustamante se ha disculpado con sus seguidores de Fuenlabrada, y con su Ayuntamiento, después de que el día 15 pasado suspendiera "a última hora" el concierto previsto con motivo de las fiestas patronales, aunque desde el Consistorio se le reclamará "todos los gastos ocasionados".

"Amigos, hoy por fin he conseguido salir de la cama, lamento mucho no haber podido dar el concierto del pasado fin de semana en las Fiestas Patronales de Fuenlabrada", ha señalado el cantante este fin de semana a través de sus redes sociales, donde también se ha disculpado con el Consistorio de la localidad.

Aún así, fuentes municipales han señalado a Efe que, además de que "no pagarán la actuación", van a reclamarle legalmente "todos los gastos relacionados con el concierto que corrieron a cargo del Ayuntamiento", entre ellos los de la luz, sonido, seguridad del recinto y parte del montaje del escenario.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se mostró "indignado" ante la actitud de Bustamante, ya que el anuncio de suspensión del concierto "se realizó de manera verbal y cuando el concierto previo del cantante Alfred estaba finalizando, por lo que todo el público que había acudido al espectáculo se encontraba ya en el recinto".

"El artista alegó indisposición por enfermedad, sin embargo no presentó parte médico alguno hasta la mañana de hoy (por el lunes), alrededor de nueve horas después del concierto", insistían desde el Consistorio en un comunicado, donde avanzaban que "no pagarán por una actuación que no se produjo".

Además, desde el Consistorio se planteaba la posibilidad de emprender "acciones legales" contra el artista cántabro, ya que existe "una falta grave de profesionalidad por parte del cantante", ya que ni éste ni su agencia alertaron a la organización "con el tiempo suficiente para poder anunciar la suspensión del concierto".

"Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro, quiero dar las gracias por la comprensión a los fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento. De verdad creí que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible", ha añadido el cantante a través de sus redes sociales.

Sin embargo, aunque aceptan las disculpas, desde el Consistorio reiteran que se le va a reclamar "todos los gastos relacionados con el concierto que corrieron a cargo del Ayuntamiento".