Fuentes israelíes niegan un pacto con Rusia sobre la presencia iraní en Siria

Israel no ha alcanzado un acuerdo con Rusia para limitar la presencia de tropas iraníes en Siria, informó hoy la radio nacional Kan citando a oficiales israelíes.

El medio hace referencia a un presunto comunicado de la Oficina del Primer Ministro israelí que asegura que Benjamin Netanyahu dijo al presidente ruso, Vladímir Putin y al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, que Irán tiene que dejar Siria "totalmente".

Y que Israel mantendría plena libertad de acción para impedir que Irán afiance su presencia militar en toda Siria.

Un portavoz del primer ministro declinó hacer comentarios al ser consultado por Efe sobre esta cuestión.

El viernes el diario Asharq Al-Awsat informó de que tras contactos telefónicos entre el primer ministro israelí y Putin, y una visita del ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, a Moscú esta semana, los países habrían llegado a un acuerdo para limitar la presencia iraní en el sur de Siria, como confirmó después el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

El pacto permitiría además al Ejército israelí continuar atacando bases iraníes en Siria que considere amenazadoras siempre que las acciones no afecten a posiciones del régimen de Bachar al Asad.

Nebenzia dijo que había visto las informaciones y que entiende que, efectivamente, hay un acuerdo sobre "ciertas retiradas" en el suroeste de Siria.

"Mi entendimiento es que se alcanzó un acuerdo. Si se ha implementado o no, no puedo decirlo, pero entiendo que las partes involucradas en el acuerdo están satisfechas", dijo el diplomático y aseguró que si el pacto no ha sido aplicado por ahora, "lo será en el futuro".

La presencia iraní en la vecina Siria es una de las grandes preocupaciones de Israel, que en los últimos meses ha bombardeado supuestas bases de Teherán en suelo sirio, con un último ataque el pasado mes de mayo.