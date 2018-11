G.Pons critica que acuerdo sobre Gibraltar solo sea "cacahuetes" para España

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha criticado hoy la negociación sobre Gibraltar en el marco del acuerdo del "brexit" porque considera que solo es dar "cacahuetes" a España y un gol que le han colado al Gobierno "por el medio de la piernas".

En una entrevista en Antena 3, Pons ha reprochado que el Gobierno presume de "manera vergonzosa" de un supuesto triple blindaje en relación al futuro de Gibraltar que no tiene valor jurídico y que no contempla lo que España ya había conseguido en la negociación, ha asegurado.

Para Pons si realmente hubiese habido voluntad de darle la razón al Gobierno de España, la UE habría introducido una modificación en el texto jurídico o en la declaración política que sirve para interpretarlo.

"Nos han dado cacahuetes y con eso el Gobierno de España se ha vestido de Hernán Cortés", ha concluido a este respecto.

También ha lamentado que la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para dar explicaciones en el Congreso sobre este acuerdo será después de que se produzca el voto sobre el "brexit" en el Parlamento británico en lugar de comparecer "inmediatamente".

Y entonces solo se hablará de que el Parlamento británico "ha rechazado" el acuerdo en el que Sánchez "no ha sabido estar a la altura", según González Pons.

Por lo que respecta a las elecciones andaluzas, el eurodiputado popular ha manifestado que le "sorprende" tanta preocupación por Vox "que todavía no ha llegado" y no por Podemos "que no se va", cuando ambos partidos son "distintas caras de la misma moneda".