Gabilondo, en una carta a Aguado, no descarta apoyar la comisión sobre el máster, pero le insta a que apoye la moción

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha remitido este viernes una carta al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, en la que señala que existe la posibilidad de hacer compatibles la creación de una comisión de investigación sobre la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el apoyo a la moción de censura de los socialistas.

Gabilondo ha escrito en la misiva que, por ambas partes, se constata que comparte que esta situación es "grave". "Nosotros la hemos calificado de urgente e insostenible, a raíz de la comparecencia de Cifuentes y la ausencia de aclaración razonable y verosímil hemos considerado que la señalamos de emergencia. Por eso, presentamos en la tarde de ayer una moción de censura a la que también te invitamos a ti y al resto de diputados de Ciudadanos a que la apoyéis a fin de abrir un espacio de una verdadera posibilidad de acción, pensando en abordar los problemas de la Comunidad", ha sostenido.

Al parecer de Gabilondo, la creación de la comisión de investigación urgente "tiene la dificultad de que la cuestión se encuentra en ciertos aspectos dirimiéndose en los Tribunales. Lo que "complica lograr la documentación adecuada" y "llegar hasta conclusiones de verdadero alcance".

"Debido a la urgencia no parece posible esperar ni un minuto más, no ya a la creación de la comisión que propones, sino a abrir una posibilidad diferente que sea una alternativa de la actual presidencia. Por respeto a las instituciones, y por un cúmulo de presunta irregularidad hacen, a nuestro juicio, poco aconsejable esperar más y encuentro que vuestra propuesta no es suficiente en la actual coyuntura", le ha dejado claro al portavoz del partido naranja.

No obstante, Gabilondo ha expuesto que no encuentra "incompatible" la moción de censura con la creación de dicha comisión, y, "aunque difícilmente, toda la dificultad sobre lo ocurrido podrá desprenderse de la misma", cabe "encontrar modos de hacer ambas compatibles".

El portavoz socialista ha incidido en la misiva que la región "no puede esperar ante la situación general con "la pérdida de confianza de la opinión pública, no sólo en la presidenta, sino en la Comunidad de Madrid; mientras a la par se ven afectadas la institución universitaria, la URJC y el sistema público de educación superior madrileño".

"Te reitero que consideramos que lo más adecuado es que mediante esa moción de censura, podamos conjuntamente abrir un espacio y un tiempo diferente", le ha insistido Gabilondo a Aguado.