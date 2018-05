Gabilondo respeta que Cifuentes haya renunciado a su acta de diputada y no cree que le sea "incómodo" estar "desaforada"

Así lo ha sostenido Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que este martes Cifuentes haya registrado su renuncia como diputada en el Parlamento madrileño. A este respecto, el portavoz socialista ha indicado que respeta "las decisiones de las personas" y que si ella ha creído que era "lo más coherente" así lo respeta.

Además, Cifuentes ya ha perdido el aforamiento del que gozaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) siendo parlamentaria y Gabilondo ha resaltado que la exdirigente autonómica defendió "siempre" que no hubiera aforamientos y que estuvieran todos los diputados desaforados".

"Ahora ella está desaforada y no creo que le produzca incomodidad. De hecho nuestra propuesta es que haya una modificación del Estatuto y dejemos de estar aforados", ha señalado Gabilondo al tiempo que no cree que ahora al no estar aforada "vayan a aumentar las causas para ser investigada".

Por último, al ser cuestionado sobre el futuro de Cifuentes y si considera que debería volver a la Universidad, el portavoz socialista le ha instado a la ex dirigente madrileña que si vuelve a la Universidad "convendría que le dijera unas frases", porque la Universidad "se ha sentido dolida por el daño institucional".

"Puede volver, pero me gustaría oírle algunas expresiones de reconocimiento del daño que se haya podido hacer a la Universidad", ha concluido.