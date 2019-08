Gabilondo acusa a Cs de haber "bloqueado" una alternativa al PP en Madrid

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado este martes a Ciudadanos y a su portavoz regional, Ignacio Aguado, de haber "bloqueado" un Gobierno alternativo al modelo del PP en la Comunidad de Madrid, como habían ofrecido tanto los socialistas como Más Madrid y Unidas Podemos.

En rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, dentro de la de ronda de consultas, Gabilondo ha calificado de "mala noticia" para los madrileños el futuro Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que estará apoyado en la investidura por Vox, aunque después pasará a la oposición.

"Nuestra oposición para no apoyar a la señora Isabel Díaz Ayuso (PP) no es mero partidismo, sino porque honestamente creemos que Madrid necesita una alternativa a ese modelo", ha apostillado Gabilondo, que ha lamentado que no se haya podido "explorar" la posibilidad de un Madrid "inexplorado".

Ha acusado de ello a Ciudadanos, al afirmar que el partido naranja "no ha querido hablar" con el PSOE para buscar un Gobierno alternativo sin el PP y sin un papel determinante de Vox, que habría estado apoyado por Más Madrid y Unidas Podemos.

"Como no ha querido hablar con nuestro grupo, y respeto que así lo haya decidido, sentimos que nuestra propuesta ha estado bloqueada ante la imposibilidad de poder incrementar el número de apoyos, y mientras se ha hecho ese bloqueo han tenido tiempo para ir aglutinando otra mayoría", ha explicado Gabilondo.

Ha añadido que "en la interpretación del presidente de la Asamblea hace falta garantizar una mayoría para que haya pleno", una "lectura" del Reglamento de la Asamblea que él "no comparte", ha subrayado.

"A mí me hubiera gustado, como candidato, haber tenido la posibilidad de haber presentado el programa, de haberlo debatido y haberlo votado. Si hubiera salido sí, pues bien, y si sale no, pues bien también, pero Ciudadanos ha bloqueado esa posibilidad", ha insistido.

Gabilondo ha recalcado que ese bloqueo es una "error" para la región, ya que ha conformado una "división" en la Comunidad de Madrid.