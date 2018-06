Gabilondo pide coordinar la acogida para que no dependa del "mejor postor"

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido hoy coordinar la política de acogida a inmigrantes y refugiados tanto en la Unión Europea como a nivel nacional entre las comunidades autónomas para que no dependa del "mejor postor".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gabilondo ha pedido "replantear la política migratoria europea", ya que es "claramente insostenible".

Con todo, considera que cuando hay "emergencias humanitarias", como la de los 629 inmigrantes que viajan en el barco 'Aquarius y que serán recibidos finalmente en España, "lo que hay que hacer es atender las necesidades".

"No podemos decir que se esperen un momento, que estamos debatiendo en Europa la política migratoria", ha añadido.

Respecto a la acogida de estas personas, ha resaltado el ofrecimiento de ciertas comunidades y ayuntamientos españoles "porque demuestran sensibilidad social", pero ha pedido "articular" esta materia para "garantizar y racionalizar la hospitalidad".

"Tenemos que coordinar un poco, parece que es al mejor postor (...) a ver quién se ofrece más o antes", ha añadido.

En esta línea, ha instado a "trabajar articuladamente con las otras comunidades" porque opina que "no puede ser que se mande el mensaje, que no es verdadero, de que hay comunidades que son muy solidarias y otras que no lo son".

"No tengo por qué dudar en absoluto de que la Comunidad de Madrid no sea tan solidaria como las demás", ha declarado.