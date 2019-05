Gabilondo no descarta que Cs retire su veto: "Tras las elecciones nos da un ataque de realismo extraordinario"

"No entiendo mucho de política pero me he fijado mucho para saber que (al día siguiente de las elecciones) nos da un ataque de realismo extraordinario", ha indicado en un desayuno de Europa Press preguntado por si tiene descartado ya que Ciudadanos cambie de opinión sobre su no apoyo al PSOE para gobernar en la Comunidad de Madrid.

Gabilondo está "seguro" de que el 27 de mayo "todo se va a modular mucho". "Y se nos va a quitar a todos la necesidad de decir grandes frases", ha señalado tras ironizar previamente con esas frases que dicen los políticos en periodo preelectoral "para la humanidad" de un "modo muy definido".

Aquí Gabilondo ha destacado el "pragmatismo" como una de las características de la Comunidad de Madrid, una región que "quiere solución a los problemas y sin extremismos". "Ya dije que el extremismo habita en lugares que uno no puede ni pensar", ha apostillado en este sentido.

En este contexto, el también portavoz del PSOE en la Asamblea sigue sin entender que el candidato de la formación naranja, Ignacio Aguado, piense que no puede apoyarle porque es un "extremista", algo que, según ha ironizado, en su "entorno no acaban de verlo". También rechaza las acusaciones de que "coquetean" con el independentismo, recordando que ha pedido que se retirara el referéndum y que ellos no quieren el derecho a la autodeterminación.

"Queremos una España unida, no solo no soy independentista sino que no quiero nada fuera de la Constitución y de las leyes y si lo tengo que decir cada día, lo diré", ha indicado Gabilondo, que entiende que el veto de Ciudadanos atiende más a "razones estratégicas". "Tal vez alguien esté hablando de sorpasso a la derecha o esté buscando liderar la derecha", ha lanzado.

Gabilondo ha respondido a la pregunta de con qué formación se sentiría más cómodo, si con Ciudadanos o con Podemos, destacando que la "comodidad" la encontrarán con quienes quieran "reformar", tras señalar que al igual que se suele decir cuántos PSOE hay, la pregunta también se puede hacer a Ciudadanos.

Y es que ha recordado que en uno de los últimos sondeos de Telemadrid, un 42 por ciento de los votantes de Ciudadanos aseguraba sentirse más cómodo con un acuerdo del PP y Vox mientras que un 38 por ciento apostaba más con el PSOE. "Los votantes de Ciudadanos, como el resto, son permeables a las ideas y a los proyectos", ha opinado.

De hecho, dice que no está seguro de que haya votantes de Ciudadanos que no quieran "nada" con un proyecto de "progreso y reforma". Por eso, Gabilondo lo que tiene claro que es lo único que no quiere es sentarse en una silla que ya está llena o llegar a un sitio "hipotecado" para verse obligado a hacer cosas que no quiere. "Si es para eso, prefiero no ser presidente. Quiero ser presidente para cambiar el modelo (...) hace falta un cambio en Madrid", ha concluido.