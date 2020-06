Gabilondo estaría dispuesto a encabezar una moción de censura contra Ayuso aunque insiste en que ahora no es el momento

"Somos el grupo mayoritario y si algún día llegara a ocurrir yo estaría dispuesto y esa es mi voluntad y obligación estar dispuesto y trabajar para hacerlo. Creo honestamente que me corresponde a mí hacer eso", ha trasladado Gabilondo en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press.

No obstante, cree que pese a que el Gobierno autonómico es "censurable" y que no descartan en ningún momento "una moción de censura" no quiere decir que "sea buena" hacerla "ahora".

Sobre si ha hablado con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, sobre esta posibilidad, Gabilondo ha reiterado que "no" y que "ni siquiera se ha abierto el espacio mínimo para poder hablarlo", ya que Aguado ha señalado en diversas ocasiones que va a apoyar a este Gobierno "todo el tiempo de la legislatura".