Gabilondo está dispuesto a hablar "con todo el mundo" tras las elecciones

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho hoy que está dispuesto a hablar "con todo el mundo" tras las elecciones autonómicas y principalmente con "los que quieran cambiar" la región, pero ha descartado concurrir a las elecciones en coalición con otros partidos.

En un desayuno informativo al que han asistido entre otros la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, Gabilondo ha comentado que no es "partidario de ir en una coalición electoral", ya que cree que el PSOE-M debe presentarse solo "con sus cualidades y defectos", pero después verá "con quién hablar".

"Personalmente no excluyo a nadie y personalmente sí incluyo a alguien, a quienes quieren cambiar, transformar y modificar la Comunidad de Madrid en la dirección del progreso, la justicia social y generar bienestar y riqueza para la ciudadanía", ha señalado.

Aunque su "experiencia" le lleva a intuir con quién puede "llegar más fácilmente a un acuerdo", ha subrayado que tras las elecciones hablaría "con todo el mundo" porque no pretende excluir a "nadie".

"Hablaría con Ciudadanos, el PP, con todo el mundo, con Podemos por supuesto porque hemos coincidido en políticas sociales, de emergencia social... en otras cosas no coincidimos porque nosotros no somos Podemos", ha manifestado.

Sobre la elección de candidato o candidata del PSOE-M al Ayuntamiento de Madrid, ha comentado que le corresponde al partido "arbitrar el procedimiento cuando estime oportuno".

"Hay otros partidos que no han nombrado todavía candidatos. Me parece importante que se haga, que se haga bien", ha manifestado.

Gabilondo, que será nuevamente cabeza de lista del PSOE-M para la Comunidad, ha abogado por una "transformación serena" de un Madrid a su juicio "inexplorado" e "inacabado" que "está en la parálisis de proyectos de alcance".

La presente es, en su opinión, una etapa sin mayorías absolutas que requiere de "otro tipo de políticos, más abiertos y dialogantes aún".

"No hemos de ser partidistas ni sectarios", ha añadido.

A su juicio, la región necesita "un impulso transformador en su dinámica económica, industrial, de productividad y sostenibilidad" para "generar empleo estable y de calidad y para acabar con la lacra de la pobreza, que sigue siendo un lastre para el desarrollo".

El socialista también se ha referido a Metro, que sufre "problemas" como las bajas "frecuencias" o la presencia de amianto, y ha destacado que es "muy importante" que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid "trabajen articulada y coordinadamente" en vez de "inculpar unos a otros".

Asimismo, ha pedido "aclarar qué ha sucedido" con la Ciudad de la Justicia, una idea que "tuvo buen tono hasta que se puso faraónica" y que tiene numerosas infraestructuras "a medio construir" mientras los equipamientos judiciales de la región atraviesan una situación "inquietante".

Por otro lado, ha llamado a la clase política a no ceder "a la pereza" para combatir los extremismos y a propiciar "el trabajo intenso, riguroso y participativo" sin dejarse llevar "por el ruido de la actualidad y de lo anecdótico".

"No se trata de ignorar la discordia o la disidencia, se trata de que la política no se reduzca a eso", ha afirmado.

Asimismo, ha comentado que los resultados electorales de Vox en Andalucía, donde obtuvo 12 diputados, expresan que en la sociedad hay una "incomodidad" y una "inquietud" que "no encuentran respuesta" y a la que los políticos deben estar "muy atentos".

Gabilondo cree que Ciudadanos tendrá que decidir "si coinciden en cosas con Vox" de cara tanto a la formación de un pacto de Gobierno en Andalucía como a las próximas convocatorias electorales en el resto de España.

El portavoz ha augurado que la situación de crisis política en Cataluña "influirá en todo tipo de elecciones" y considera que el hecho de que el Gobierno central vaya a celebrar su Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona es un "signo claro" de la "voluntad" del PSOE "para construir algo juntos".

"Yo espero que las cosas se desarrollen con normalidad", ha indicado antes de apostillar que, de lo contrario, "cada uno" tendrá que "asumir su responsabilidad".

Gabilondo confía en que el Tribunal Supremo no suspenda la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos decretada por el Gobierno nacional, pero cree que si no ocurriera así el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no quedaría muy bien".