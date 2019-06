Gabilondo dice que luchará "hasta el final" por conseguir la mayoría

El candidato socialista a la presidencia regional, Ángel Gabilondo, ha afirmado que "por responsabilidad política y ética" y como partido más votado que fue el PSOE en las elecciones autonómicas, luchará por construir una mayoría que pueda presentar para la investidura ante la Presidencia de la Asamblea.

En declaraciones a Onda Cero esta mañana, Gabilondo ha dicho que a pesar de reconocer la dificultad de hacerlo, su voluntad es la de intentarlo "hasta el final" y presentarse ante el presidente de la Asamblea, que es quien deberá decidir quién tiene más apoyos.

A una pregunta sobre las negociaciones para el Ayuntamiento de Madrid, Gabilondo ha afirmado que está "difuminado en múltiples posibilidades" y que el resultado tal vez sea la "confluencia" de PP, Ciudadanos y Vox con el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida como alcalde.

También ha dicho Gabilondo que "no está bien" la forma en que ha sido compuesta la Mesa de la Asamblea porque "no se cumple el Estatuto de Autonomía" y supone "la primera vez en la historia del parlamento regional de Madrid que no están representados todos los grupos".

El PSOE, entonces, ha dicho Gabilondo, pedirá a la Mesa un informe sobre la composición y el resultado de la votación.

El martes pasado, las votaciones en el pleno de constitución dieron la presidencia de la Mesa de la Cámara regional al diputado Juan Trinidad (Cs), la Vicepresidencia primera a Paloma Adrados (PP), la segunda Vicepresidencia a Diego Cruz (PSOE) y la tercera al parlamentario de Vox José Ignacio Arias Moreno.

Y sobre su futuro político, si no resulta elegido, ha dicho Gabilondo que reflexionará para trabajar donde pueda "servir mejor a la sociedad".