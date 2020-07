Gabilondo: la moción de censura contra Ayuso es una opción obligada

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, crítico con el Gobierno "fallido" de Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que para él "es una obligación" tener "en el abanico de posibilidades" la moción de censura que permitiera un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En una entrevista con Onda Madrid esta mañana, Gabilondo ha afirmado que, sin embargo, ahora "no se dan las condiciones" para promover una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno "no reforma, transforma ni regenera" la región.

A este respecto, ha dicho Gabilondo que "en este momento no se dan las condiciones para conseguir una mayoría suficiente que permitiera cambiar el Gobierno" en la Comunidad de Madrid.

El portavoz socialista ha precisado que de este asunto su partido no ha conversado con Ciudadanos, aunque ha precisado que este partido, que cogobierna en la Comunidad, "siempre vota con el PP las cosas decisivas", las investiduras, los presupuestos, las leyes más decisivas...".

Acerca de los supuestos protocolos que durante la pandemia instaban a no derivar personas mayores de residencias a hospitales, Gabilondo ha dicho que "no se ha hecho bien" y ha recordado que no prosperaron la petición de cese del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ni su reprobación en el Parlamento regional.

Según el portavoz socialista, ha habido "problemas serios de explicacion pública" sobre "protocolos que no existieron, que sí existieron pero que no fueron enviados o que no se habían enviado", aunque ha añadido que "parece que sí se han enviado, que han existido y que incluso se distribuyeron".

Protocolos, ha dicho Gabilondo, que contienen "cosas que no son presentables" y respecto de los cuales hay una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y "unanimidad" con respecto a que es un caso que hay que invesigar.

Por otra parte, Gabilondo ha destacado la dimensión "socio-sanitaria" que debería tener el servicio público de las residencias, pues considera que no solo deben ser lugares para residir sino también para "cuidar y sanar".

Gabilondo ha dicho que las residencias deben ser medicalizadas teniendo en cuenta que en ellas viven personas "que necesitan atención sanitaria de forma permanente".

"Las residencias, según el portavoz, no pueden tener cualquier tipo de contratación, sino unos pliegos muy determinados" y más recursos económicos y humanos.