Gabilondo expresa la voluntad del PSOE de integrar a todos los territorios de España

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha expresado la voluntad de su partido de integrar todos los territorios de España y de ofrecer oportunidades a los más despoblados, como Soria.

Gabilondo ha visitado este domingo las localidades sorianas de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz con la intención de llevar un mensaje de la intención del PSOE de integrar a los territorios.

En este sentido ha subrayado a los periodistas la importancia en patrimonio de estos municipios sorianos y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para dedicar recursos en materia cultural.

Además ha destacado que hay que pensar en ser territorialmente solidarios, así como desde el punto de vista fiscal y de generación de oportunidades en estas zonas.

"Soy de la Comunidad de Madrid, me siento aquí profundamente de Soria y castellano y me siento vinculado a los problemas, que son de todos. Y además no los podemos ver aisladamente", ha declarado.

En este sentido ha asegurado que Madrid tiene que ser solidario con todos los territorios y su entorno.

Gabilondo ha advertido de que el PP, Ciudadanos y Vox, si pueden sumar después de las elecciones del próximo 10 de noviembre, lo harán.

"No tengan ustedes dudas de que eso pasará. Lo hemos vivido. Y también hemos vivido que cuando suman, los derechos y libertades públicas, también la concepción del progreso y la justicia social que tenemos que seguir consiguiendo, se debilita", ha argumentado.