Galicia en Común pide acuerdo PSOE-Podemos para evitar un Gobierno "precario"

La diputada de Galicia en Común Yolanda Díaz ha reclamado este miércoles la necesidad de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para lograr un Gobierno de coalición con la suficiente estabilidad y evitar así que pueda haber un ejecutivo "precario".

Díaz, en conferencia de prensa en el Congreso tras la reunión que ha mantenido con el rey en el Palacio de la Zarzuela en la ronda de consultas previa a la investidura, ha defendido la posición por la que viene abogando la coalición de la que forma parte, Unidas Podemos, para negociar un gobierno conjunto con el PSOE.

Ese acuerdo es el que cree que podría dotar de estabilidad al Gobierno y el que considera que sería reflejo de la opinión vertida por los ciudadanos en las urnas el pasado 28 de abril.

"No sería entendible que Sánchez no buscase la estabilidad", ha añadido antes de advertir que lo que parece pretender ahora el presidente del Gobierno es un ejecutivo "en precario".

Frente a ello, ha señalado que "las urnas han dicho que no quieren un Gobierno en precario, sino un Gobierno de coalición que mire a Europa", y ha subrayado que si la sociedad española no tiene miedo a esa posibilidad, no sabe por qué lo tiene Sánchez.

Además, ha lamentado que el previsible candidato a la investidura no haya mantenido aún ningún contacto con su coalición para conversar sobre la posibilidad de un acuerdo.

Galicia en Común también ha defendido ante el rey la necesidad de "tender puentes" con Cataluña y ha considerado que ante la próxima sentencia judicial por el "procés" es conveniente que exista un gobierno estable.

Ante la pregunta de si el hecho de que UPN pudiera facilitar la investidura de Sánchez podría condicionar la posición de Galicia en Común, ha criticado las políticas que defiende ese partido navarro pero ha emplazado a esperar la evolución de los acontecimientos.

Díaz ha expuesto al rey algunas de sus demandas para apoyar la investidura de Sánchez y que pasan por afrontar problemas de Galicia que ha lamentado que, en sus diez meses de gobierno, el candidato a la reelección no haya afrontado con la necesaria sensibilidad.

Entre ellos ha citado la situación de empresas como Alcoa o el desarrollo de infraestructuras pendientes.

"Galicia en Común no apoyará una investidura a favor de un Gobierno si no existe un compromiso con Galicia", ha recalcado.

La diputada de Galicia en Común ha regalado al rey el libro "Follas novas", de Rosalía de Castro, de quien ha dicho que siempre estuvo a la vanguardia del feminismo y luchó por las injusticias sociales.