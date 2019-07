Galicia En Común, sorprendida por que Sánchez no descarte ahora ser investido con el voto de independentistas

En los pasillos de la Cámara Baja, Díaz ha admitido no entender la "estrategia" del Gobierno, a quien ve dando "palos de ciego" para sacar adelante la investidura de Sánchez sin ver "la jugada completa", esto es, sin analizar con qué estabilidad piensa gobernar una vez sea investido presidente.

La diputada gallega no ve "factible" que Sánchez acabe siendo presidente con el apoyo de ERC, Junts, PNV, Bildu, Compromís y Partido Regionalista Cántabro (PRC), una hipótesis de la que se empezó a hablar después de que el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, apuntara que ERC no bloquearía la investidura. Este miércoles, no obstante, ha recalcado que la posibilidad del 'sí' a Sánchez es "muy remota".

En todo caso, Díaz ha recordado es Sánchez quien tiene el mandato para ser investido presidente y debe ser él quien debe tratar de conseguir los apoyos necesarios para que así sea pero ha apuntado que para ello sería conveniente que antes del lunes "hablase y negociase con alguien". "Y nos consta que con nosotros no ha hablado ni negociado ni tampoco con el resto de grupos", ha apostillado.

EL PSOE HACE POLÍTICA DEL "SIGLO XX"

La diputada de Unidas Podemos ha lamentado que el PSOE esté haciendo política "del siglo XX" al pretender situar a España "en el viejo bipartidismo", en la época de las mayorías absolutas y en la de las políticas conservadoras que "no miran por el bienestar de la gente".

"Me entristece que el 28 de abril se abriese una ventana de esperanza para la gente progresista de este país, que nos quiere plurales y diversas, y que el PSOE esté frustrando esta posibilidad" al dar un "portazo" a la negociación con Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición, ha manifestado.

Así las cosas, Díaz ha pedido al PSOE que "rectifique" tras advertirles de que las diferentes derechas del país están siendo "ágiles y rápidas" ante la posibilidad de que Sánchez frustre la posibilidad de repetir en Moncloa.