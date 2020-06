Galicia obligará a usar mascarillas en las discotecas y critica los botellones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves modificaciones en la normativa que regula la nueva normalidad, entre ellas, el aumento de aforo en playas y parques infantiles y el uso de mascarillas en los locales de ocio nocturno, al tiempo que ha censurado "el disparate" de los botellones sin control ni protección.

Estas modificaciones entrarán en vigor el próximo 1 de julio, por lo que previamente, en los próximos días serán publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), ha señalado Núñez Feijóo en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, que apuesta por priorizar el uso de la mascarilla antes que la distancia social de 1,5 metros.

Durante su intervención, el presidente gallego ha alertado contra el "disparate" y el "atentado contra la salud" que suponen los botellones "sin control ni protección" que se están celebrando en los últimos días en algunas localidades, "imágenes que llenan de tristeza", ha dicho.

Por este motivo ha pedido a las autoridades locales y de seguridad que sean "implacables" en la persecución de estas actividades y ha recordado que en Galicia en los últimos días se han detectado dos brotes localizados -en Barbanza (A Coruña) y A Mariña (Lugo)- y ha advertido de que "lamentablemente habrá más".

Núñez Feijóo ha explicado también que existe "la obligación legal" de que cualquier persona con síntomas o sospechas de covid-19 comunique a las autoridades esta circunstancia para que se puedan activar los protocolos de rastreo y localización de contactos y posibles contagios.

Para agilizar esta labor, de hecho, las normas de la Xunta que serán publicadas en los próximos días regulan la apertura de locales de ocio nocturno, discotecas básicamente, en las que será obligatorio dejar que los clientes dejen su número de teléfono al entrar, así como el uso de mascarilla en su interior.

El aforo no podrá exceder de los dos tercios, ha recordado además Núñez Feijóo, que ha insistido en la obligatoriedad del uso de la mascarilla en estos locales, a los que ha advertido: "Van a tener una vigilancia especial, ya lo digo".

"Si alguna persona va a ir a tomar una copa sin mascarilla ya le digo que mejor no vaya. Mientras bebe no, pero cuando no esté bebiendo, cuando baile, será obligatoria", ha incidido Núñez Feijóo, que ha explicado que la normativa también prevé el cierre de nuevo de estos locales si incumplen las normas.

Preguntado por si considera que podría existir alguna relación entre los brotes localizados del Barbanza y A Mariña con la salida de Galicia una semana antes del estado de alarma, Núñez Feijóo lo ha rechazado categóricamente y ha recordado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del centro de emergencias, Fernando Simón, avalaron esa salida.

Además, ha indicado, el caso de Barbanza comenzó cuando "todavía" estaba Galicia en el estado de alarma, ha dicho.

Por este motivo ha obviado las críticas del ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, a su gestión en la crisis sanitaria y le ha dicho, "sin querer entrar en polémicas", que consulte con el ministro Illa o el doctor Simón la gestión "calificada como excelente" de la crisis en Galicia.

Por otra parte, para seguir luchando contra la covid-19, la Xunta ha autorizado este jueves diversas compras de material por 1,13 millones de euros, entre ellas, 239 camas para los hospitales de A Coruña y Ourense.