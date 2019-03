Gallardón afirma que España estaba "lógicamente obsesionada con el terrorismo de ETA" y no vio el riesgo

El exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha afirmado hoy sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 que en aquella época España estaba, sin que sea "un reproche, lógicamente obsesionada con el terrorismo de ETA" y que no tuvo la capacidad de evitar el riesgo que implicaban estos atentados por la forma en "la que se ejecutaron, pensaron y dirigieron".

Así lo ha manifestado durante una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que el 11M superó "todas las previsiones" que podían tener, recalcando que Madrid dio "una lección" de solidaridad.

"Aquello fue algo que superaba todas las previsiones que nosotros teníamos. Ayuntamiento, Comunidad y el Ministerio del Interior hacíamos simulacros donde intentábamos prever el escenario máximo de catástrofe. Lo que pasó superó absolutamente todas nuestras previsiones. Ésta es la parte negativa", ha relatado.

Para Gallardón, lo positivo fue "la solidaridad" mostrada por "todos los madrileños y por todos los profesionales". "Los taxistas llevaban a heridos, los médicos que habían terminado sus turnos volvían a los hospitales. La ciudad de Madrid se volcó. La reacción fue serena. No caímos en convertirlo en odio, que es lo que querían los que mataron a todos los inocentes", ha reseñado.

Dos minutos después de estallar las bombas en la estación de Atocha, Gallardón recibe la primera llamada. Estaba afeitándose en su casa. "Ha estallado una bomba en Atocha y cabe la posibilidad de que haya muertos", le dijo Pedro Calvo, entonces delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid. "A raíz de esta llamada, las noticias fueron incrementándose y se fue desnudando la barbarie", ha narrado.

En vez de ir al Ayuntamiento, el exalcalde madrileño se fue en su coche oficial directamente a la estación, donde tuvo dos experiencias "muy duras". "Ya había visto muchos muertos por ETA, que dejó mucha sangre en Madrid. El 11M vi morir gente. Vi cómo los equipos sanitarios intentaban sacar adelante vidas. A veces era posible y otras no. Y pasaban a la siguiente. Vi sus caras de dolor", ha recordado.

También ha relatado que su conductor desde hace años le comentó que su hermana cada día acudía a Atocha. "Le dije que seguro que estaba bien. Pero fue una de las víctimas. Todos teníamos relación con la gente asesinada", ha señalado.

Además, el expolítico madrileño ha elogiado "la lección" que dieron todos los profesionales, ya que daba igual de dónde vinieran los equipos de emergencias porque "todos se pusieron inmediatamente a trabajar".

"Teníamos la obligación de vivir la vida que les arrebataron --a las víctimas-- y no darles la razón en nada. Continuar adelante con el pulso y el latido de la ciudad. Y eso los madrileños lo consiguieron. Desde una solidaridad y humanidad que estuvo por encima de la estatura moral que los representantes públicos tuvieron con unas elecciones inmediatas en un momento determinado. Madrid dio una lección y dentro del dolor, es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos los madrileños", ha destacado.

A preguntas sobre si cambiaría alguna de sus decisiones, Gallardón ha señalado que su responsabilidad fue que tomaran decisiones los profesionales que eran quienes tenían que articular los operativos. En su caso, tomó la decisión de desplazar los cuerpos a Ifema.

"Los profesionales en Madrid funcionaron. La respuesta sanitaria, la atención psicológica... no funcionó bien, funcionó extraordinariamente bien. Lo que mas me hubiera gustado es que todo esto no hubiera sucedido. Que hubiéramos tenido más conocimiento del riesgo", ha reseñado.

"En España, estábamos lógicamente, no es un reproche, obsesionados con el terrorismo de ETA. Éramos capaces de analizar y ver conductas de riesgo pero obviamente no teníamos capacidad en relación a unos atentados que se ejecutaron de la manera en la que se ejecutaron, cómo se pensaron y dónde se dirigieron. Ahora, Madrid sí tiene ese nivel de preparación. Podemos estar más tranquilos y seguros, pero la capacidad del terrorismo por intentar quebrantar los valores democráticos es infinito", ha recalcado.

Gallardón ha recordado que a los 30 minutos de los atentados le llamó el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe. "Todos pensábamos en esos momentos que era ETA. Me dijo que se sentía avergonzado de que unos ciudadanos vascos pudieran haber hecho tanto daño a la ciudad de Madrid", ha contado.

También queda en su memoria cómo Barcelona recibió a un equipo de Madrid después de los ataques con un acto homenaje y de "profunda cercanía". "No era de solidaridad política, sino de afecto, de compartir emoción, me quedó para siempre. Esto agradecido con Barcelona y hay que traer estos ejemplos a la memoria", ha subrayado.