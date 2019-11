Gamarra sobre la oferta de Feijoó a Sánchez: "El PP tiene clara la realidad y no se plantea escenarios hipotéticos"

La vicesecretaria general de Política Social, Cuca Gamarra, ha asegurado sobre la propuesta lanzada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, de una gran coalición para gobernar España y parar el preacuerdo de PSOE con Podemos, que el PP tiene clara "la realidad" y no se plantea "escenarios hipotéticos".

"No podemos mentir a los españoles y plantear un escenario que no es realidad, es evidente", ha añadido Gamarra en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. "Estamos en la realidad, es la que es. La realidad es solo una, nos guste o no nos guste. Podemos querer otro escenario, pero quien tiene la iniciativa es Pedro Sánchez y ni siquiere nos coge el teléfono", ha zanjado.

A su juicio, el PSOE mientras no coge el teléfono al PP, "avanza al cortejo al Gobierno Frankestein" y aunque esto le "repugna" a los populares, Gamarra entiende que es el camino que ha tomado Sánchez.

APELA AL PSOE A FRENAR A SÁNCHEZ: "YA LO HAN HECHO ANTES"

Por otro lado, ha puesto el foco en el PSOE y ha apelado a que frene el acuerdo con Podemos, asegurando que el partido "tiene que parar" al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y recordando que "lo ha hecho otras veces", en alusión a la crisis en el seno del PSOE en 2016 por la abstención a Mariano Rajoy que se cobró la dimisión de Sánchez como secretario general.

"Lo que planteamos es qué opina el PSOE, si es que queda, y no solo es Pedro Sánchez, que tiene un aparato político para ganar elecciones y gobernar. A día de hoy solo hemos escuchado a Pedro Sánchez, pero no que opina el PSOE", ha señalado Gamarra, afeando el acercamiento de los socialistas a ERC para la investidura, asegurando que no representa los valores constitucionales.

La dirigente 'popular' ha criticado que Sánchez "esté dando pasos hacia el gobierno Frankestein". "El camino guste o no guste es ese, solo el PSOE puede frenar esto, es quien tiene que parar si quiere a Sánchez, ya lo ha hecho otras veces", ha subrayado.