Gamarra (PP) avisa a Cs que si apoya al PSOE estará "engañando" a sus votantes: "Espero que prime la palabra de Rivera"

La vicesecretaria de Política Social del PP y diputada por La Rioja, Cuca Gamarra, ha avisado a Ciudadanos de que apoyar a los socialistas y cerrar la puerta a acuerdos con el bloque de centro-derecha supondría "engañar" a sus votantes. Por eso, ha asegurado que su partido espera que, ante los "cantos de sirena" del PSOE, "prime la palabra del presidente de Ciudadanos", Albert Rivera, "durante toda la campaña electoral" porque lo contrario, ha recalcado, sería "romper la confianza" de los electores del partido naranja.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Gamarra ha afirmado que si Ciudadanos "cambia" lo que dijo en campaña, ahora se lo "tendría que explicar a sus votantes" porque, según ha destacado, sus mensajes en periodo electoral es lo que "ha definido el voto que ha recibido" en las urnas.

"Si esos cambios se producen, tendrá que dar muchas explicaciones porque sus votantes votaron desde la confianza de que la palabra de su presidente valía de algo", ha enfatizado, para añadir que "más allá de los cantos de sirena está la responsabilidad" de los partidos por lo que han prometido en campaña y por lo que la gente les ha votado.

En este sentido, la dirigente del PP ha advertido de que cada uno será "responsable" de sus hecho y sus actos, y tendrá que "dar explicaciones". A su juicio, es "importante en política no quebrar la confianza de los votantes" porque, aunque a corto plazo te puede dar rédito, a largo plazo supone un "deterioro" de la calidad democrática porque el votante "desconfía de para qué vale su voto".

SEGUIR EL "EJEMPLO" DE ANDALUCÍA

Ante el periodo de negociaciones que se abre tras las elecciones del 26 de mayo, Gamarra ha apelado a la "madurez" de Ciudadanos y Vox para poder llegar a acuerdos en plazas como Madrid. Además, ha pedido que esas conversaciones no se conviertan en "un mercadeo, un zoco o un cambio de cromos" y ha dicho que el PP está "dispuesto a negociar todo".

Tras subrayar que para su partido el "ejemplo es Andalucía" y que ése es "el marco en el que el PP negocia", ha admitido que serán unas semanas de "muchísima tensión", pero debe "imperar la responsabilidad" y la "madurez" porque "no se puede defraudar" a los votantes.

Ante las advertencias de Vox exigiendo que PP y Cs se sienten con su partido para poder llegar a acuerdos, ha enmarcado ese tipo de declaraciones en "los previos" de una negociación y ha añadido que "habrá que sentarse y buscar esos acuerdos". "La madurez debe imperar y seguro que va a imperar", ha abundado, para agregar que "cierta escenificación forma parte de los previos a las negociaciones, donde cada uno intenta un poco tensar la situación".

Al ser preguntada si podría ser la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Gamarra ha indicado que ahora el partido está centrado en llegar a acuerdos de gobernabilidad con el bloque de centro-derecha y luego llegará ese paso, en el que el presidente del PP, Pablo Casado, "tomará la decisión que estime más oportuna".

"LA MANIPULACIÓN DEL CIS"

Además, la responsable de Política Social del PP ha señalado que con la última encuesta del CIS "ha quedado clara la manipulación por parte del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez en beneficio de sus propios intereses". Según ha dicho, esto es "gravísimo" porque "se pone al servicio del partido los instrumentos del Estado".

"Si alguien tenía alguna duda de cómo se utilizaba y se manipulada el CIS, hoy está encima de la mesa, no solo por esa nota de prensa sino también por los propios datos que dan", ha dicho, para no dar crédito a los datos que sitúan al PP como cuarta fuerza cuando ha quedado en segundo lugar en las generales, no ha habido "sorpasso" de Ciudadanos y además se han "incrementado" sus apoyos en las autonómicas y municipales.