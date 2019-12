Gamarra (PP) afirma que el PSOE "está dispuesto a romper el modelo constitucional"

Cuca Gamarra ha realizado este domingo en Logroño un balance de la actualidad política y ha querido recordar a Iceta que "en España hay una sola nación".

En este sentido, ha continuado, "no somos una nación de naciones como ha dicho Iceta. Lo que está claro es que el PSOE quiere romper ese modelo constitucional que ha funcionado durante 41 años en nuestro país y que garantiza la igualdad entre españoles".

Tras estas declaraciones del líder del PSC, para la diputada nacional "queda claro" que el PSOE y Pedro Sánchez "han dado la respuesta a lo que no quisieron contestar en la campaña electoral". Es más -ha continuado- "se ve que su idea de España no responde a lo que está recogido en la Constitución".

Además, Cuca Gamarra ha querido recordar a los españoles que, desde el PP "seguimos defendiendo nuestro modelo constitucional y somos los garantes de este modelo" pero el PSOE "tiene que contestar si está de acuerdo con las afirmaciones de Iceta o no".

"Estas declaraciones rompen España y el planteamiento de Sánchez, Iceta y los socios independentistas que se está tejiendo es un modelo que lejos de construir destruye nuestro país", ha afirmado Gamarra.

PIDE "EXPLICACIONES" A SÁNCHEZ POR LOS ERES Y LOS DATOS DEL PARO

En otro orden de asuntos, la diputada nacional también ha criticado que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, "sigue siendo el mismo, el del 'no', el de no dar ninguna explicación por los ERES de Andalucía, ni por los malos datos del paro y el de no llamar a Pablo Casado, como jefe de la oposición".

Ante ello, Gamarra le ha pedido que "reflexione" y "asuma sus responsabilidades" porque como secretario general del PSOE "y ante el mayor caso de corrupción que ha vivido España, sentenciado por los tribunales, Sánchez no ha dicho nada y sigue manteniendo a tres ministros en funciones que formaron parte del Gobierno de Chaves y Griñán".

Para la diputada nacional tampoco son buenos los datos del paro. En este sentido, ha afirmado, "las cifras hablan de precariedad, de una menor contratación de empleo indefinido y del incremento del empleo temporal" y finalmente ha criticado que "tras casi un mes de las elecciones del pasado 10 de noviembre, Sánchez no ha llamado al jefe de la oposición para abordar las cuestiones necesarias".