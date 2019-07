Gamarra (PP) dice al PSOE que no espere que el PP resuelva sus problemas

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este sábado al PSOE de que el Partido Popular no arreglará el problema interno que tienen los propios socialistas "y que se llama Pedro Sánchez".

"Que no busquen fuera del PSOE". "El problema está dentro y se llama Pedro Sánchez". "Pedimos que no busquen fuera, que les resolvamos sus problemas. Señores socialistas, no", ha sentenciado Gamarra en la clausura de la Escuela de Verano sobre municipalismo del PP de Castellón.

En su intervención, la vicesecretaria de Política Social del PP ha asegurado que Pedro Sánchez es el "doctor fracaso", ya que cuenta en su haber con dos investiduras fallidas, y le ha pedido que pida perdón a los españoles por el "espectáculo bochornoso" de estos últimos días que ha calificado de "mercadeo y subasta de sillones".

"Esta investidura ha sido un auténtico fraude a los españoles y Sánchez debería pedir perdón por ello”, ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que aunque se habla de que España está bloqueada, no es así, y que el problema es que el país "es rehén de los egos y soberbia de una izquierda que es incapaz de llegar a acuerdos".

Para Gamarra, el PP de Pablo Casado es la alternativa a Pedro Sánchez, ya que además de que lo han dicho las urnas, el Partido Popular ha sido leal a España, se ha mantenido firme en sus convicciones y ha respondido a la confianza de sus votantes.