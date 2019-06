Gamarra asegura que el PP impulsará gobiernos de centro derecha sin mercadeo

Concepción Gamarra, miembro del equipo de negociación del Comité para la Gobernabilidad del PP, ha asegurado este domingo que el PP hablará "con todo el mundo" y buscará acuerdos que permitan "gobiernos de centro derecha" y lo hará "sin ningún tipo de cambio de cromos, ni mercadeo, con madurez".

La también vicesecretaria de Política Social del PP, en declaraciones a los periodistas en Logroño antes de asistir a un acto del Día Nacional del Celíaco, ha añadido que "Ciudadanos (Cs) y Vox tendrán que explicar a sus votantes si no se sientan a negociar, si no hablan, por qué no lo hacen".

"No hacerlo -ha agregado- promueve más gobiernos de Sánchez (PSOE) en muchos territorios o que siga gobernando Carmena, por ejemplo, en Madrid" y "eso -ha recalcado- no es para lo que le respaldaron los ciudadanos en las urnas".

Ha precisado que, transcurrida una semana del 26M, el PP comienza ya formalmente las negociaciones y "va a trabajar intensamente para que el centro derecha siga gobernando donde ya lo estaba haciendo".

Asimismo ha indicado que "la madurez exige que el mandato que te han dado los ciudadanos con el voto se materialice con responsabilidad en acuerdos de gobierno".

El PP, ha dicho, "también trabajará para impulsar gobiernos de centro derecha allí donde ha estado gobernando el socialismo o el populismo en la anterior legislatura, pero que los ciudadanos han decidido cambiar ese resultado".

Gamarra ha añadido que "Cs ha dicho que se va a sentar con todo el mundo, y entiendo que también se sentará con VOX", pero "los partidos tenemos una responsabilidad con nuestros votantes y Cs la tiene con los suyos, a los que dijo que no pactaría con el socialismo y que no pactaría con Sánchez y, por tanto, que pactaría y promovería gobiernos de centro derecha".

Por ello, ha considerado que "allí donde sea posible, (Cs) debe tener la responsabilidad de trabajar en esa línea y el PP, como líder de centro derecha, va a trabajar en ese ámbito".

Ha reconocido que, tras el 26M, el escenario político ha cambiado y "en muchos municipios la lista más votada puede ser el PSOE, pero el centro derecha tiene más votos que el PSOE y, por tanto, el centro derecha ha sido respaldado por los vecinos de esos municipios o comunidades autónomas".

Gamarra también ha recalcado que espera que "no se negocien comunidades y municipios a cambio, luego, de apoyos al Gobierno de Sánchez".

Respecto al escenario político en Navarra, ha apelado a que gobierne el "constitucionalismo", ya que, si el PSOE se echa a los brazos de Bildu, estará traicionando a los navarros y a los españoles".

"Si el PSOE acepta gobernar Navarra con el apoyo de Bildu y de los nacionalistas, se está alejando del constitucionalismo y generando un gobierno débil e inestable" para, al final, "dar más pasos hacia el independentismo", ha concluido.