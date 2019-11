Gamarra (PP): "El problema no es el PSOE, el problema es Pedro Sánchez, y la única alternativa Pablo Casado"

Gamarra ha hecho este viernes balance de la campaña electoral para el 10N, en un desayuno con los medios de comunicación en el que ha estado acompañada por Javier Merino y Marta Fernández Cornago, números 2 y 3 de los 'populares' riojanos al Congreso, y el número 2 al Senado, Carlos Yécora.

"Esta campaña nunca tendría que haber sucedido", ha afirmado Gamarra, quien ha recalcado que "el pasado abril ya votamos, confiando en que, quien obtuvo el mejor resultado, formaría Gobierno, pero eso no pudo ser por una sola persona, Pedro Sánchez, que decidió desde el mismo día, que los votos, también los de los riojanos, no merecían la pena".

Con este panorama, ha dicho "entender la crispación y el hartazgo" de los ciudadanos ante lo que ha considerado "parte de la estrategia de Pedro Sánchez para conseguir un mejor resultado, porque no le pareció correcto el de abril".

"Este 10N -ha añadido- es una oportunidad, una segunda vuelta, en la que ha quedado claro que solo hay dos alternativas: Pedro Sánchez, al que todos conocemos, y Pablo Casado".

Ha recordado que, en las anteriores generales, "el centro-derecha ganó en La Rioja, con un 52% de los votos", frente al 42% de PSOE y UP, "una diferencia de 10 puntos", pero que "la fragmentación del voto" dio mejores resultados en escaños a la izquierda en la comunidad.

Por eso, Gamarra ha apostado por "la única receta, por el sistema electoral que tenemos, que es unir el voto en torno a la única alternativa posible en el centro-derecha para que Pedro Sánchez no sea presidente del Gobierno de España, la única alternativa es votar al PP y a Pablo Casado".

Ha animado a "los que nos votaron en abril, que no se queden en casa y ratifiquen que su opción no es Pedro Sánchez y que es el PP". "No les vamos a defraudar. Somos capaces de configurar un Gobierno al día siguiente de las elecciones si Pablo Casado tiene un escaño más. Ya lo hemos logrado en comunidades autónomas y ayuntamientos, somos un partido abierto, moderado y de centro, en el que cabemos todos", ha dicho.

A quienes votaron en la anterior cita electoral nacional a Ciudadanos y Vox, les ha recordado que "no mereció la pena su voto en abril" por lo que les ha pedido "unir su voto en torno al partido que sí puede ganar las elecciones".

"En el PP estamos pensando en todo aquello que nos une. Ahí están los 10 ejes del programa 'popular'. Estamos convencidos de que coinciden con nosotros, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", ha subrayado Gamarra, quien ha recalcado que "muchos de ellos ya nos votaron en otras ocasiones, es el momento de volver a la casa del centro-derecha, esa casa común que es el PP, que nos voten porque tampoco les vamos a defraudar".

"Tenemos un proyecto que une y que no divide, no queremos dos Españas, queremos una España fuerte que cuando navega junta llegar muchísimo más lejos y más rápido", ha argumentado la candidata del PP, quien se ha dirigido también a los votantes del PSOE, "a esos votantes del PSOE que se sienten decepcionados porque si hay un voto que ha sido menospreciado por Pedro Sánchez ha sido justo el del PSOE y el de la izquierda".

Un menosprecio a esos votos, ha continuado, "porque sumaba, pero no le pareció suficiente por su tacticismo político y su personalismo". Y ha añadido, aún para los votantes socialistas, que "nuestro esfuerzo va a ser para que la crisis económica no llegue con tanta fuerza con la que vienen, somos capaces de hacerlo, como otras veces, por cómo las han puesto en marcha, y estamos dispuestos a volverlo a hacer".

"Les pedimos el voto además porque el PSOE no es Pedro Sánchez. El problema es Pedro Sánchez, no es el PSOE. El bloqueador es Pedro Sánchez", ha asegurado Cuca Gamarra.

Y por eso, ha insistido en decir "a los votantes del PSOE que creen en una España constitucional, que creen en que no hay que conformar Gobiernos con los independentistas y que creen que Bildu no es el socio que necesita el Gobierno de España, los que creen en un estado autonómico y no plurinacional, que estamos abiertos a recibir su voto para construir esa España juntos en la que volvamos a tener concordia en vez de división y enfrentamiento".

A su juicio, "el PP ha hecho una gran campaña". "Hemos detectado que Pedro Sánchez está cansado. Pero nosotros no, de lo único de lo que estamos cansados es de Pedro Sánchez. Pero tenemos ganas, ilusión, y motivos para volver a sacar este país adelante, de ponernos a trabajar el 11N. Queremos rescatar a España, porque estamos en una crisis económica en ciernes", ha explicado.

En palabras de la candidata del PP, "esta semana ha venido marcada por datos económicos", y ha citado el dato del paro "que no ha podido ocultar Sánchez, con 2.290 familias riojanas que han sufrido el paro y con La Rioja que pasa de ser una comunidad que crea empleo a ser una de las que más lo destruyen".

"Es necesario el rescate económico que el PP siempre ofrece", ha dicho Gamarra, quien ha apuntado que "estamos además centrados en los problemas del día a día, de los autónomos; de las familias, que es llegar a fin de mes; de poder elegir en libertad la educación para sus hijos; o para una sanidad en igualdad de condiciones que las del resto de los españoles".

De este modo, ha asegurado que "lo que les decimos a los riojanos es que juntos podemos ganar, con ellos sumamos, intentamos sumar con otros partidos a través de 'España Suma', pero el espíritu de 'España Suma' está en las urnas el 10 de noviembre con una papeleta que es la del Partido Popular. Somos la alternativa a Sánchez, no vamos a facilitar su investidura porque vamos a ganar las elecciones y vamos a desbloquear esta situación".

"Es el momento -ha continuado- de salir de la propaganda y de las mentiras de Pedro Sánchez porque, desde que Pedro Sánchez llegó a la política es cuando España ha encontrado dificultades para formar Gobierno". Y, por eso, ha afirmado que, en el caso de La Rioja, "salimos a ganar porque el centro-derecha y el PP es el más fuerte en la comunidad y podemos aglutinar el voto para ganar al socialismo".