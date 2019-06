Gamarra recalca que PP ha dejado claras sus líneas rojas a Vox en Andalucía en temas en los que intenta "enredar"

Después de que los de Santiago Abascal retiraran la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la comunidad, Gamarra ha asegurado que no habrá cesiones a Vox, ya que hay líneas que el PP "no va a pasar". "En la negociación del gobierno de Andalucía quedaron claras. Sobre cuestiones como migración o violencia de género se pueden decir cosas en campaña, pero no tienen cabida. Esas líneas el PP es muy firme y las defiende a ultranza", ha asegurado en una entrevista en Antena3.

A su juicio, lo más importante en Andalucía es que los Presupuestos van a permitir al Gobierno "de cambio" de PP y Ciudadanos ejecutar políticas como la bajada de impuestos o la creación de empleo.

"Todos los aspectos en los que luego se intenta enredar, ya hemos dado muestra de que líneas no pasamos", ha dicho sobre Vox, añadiendo que sí acometerán el adelgazamiento de la administración, según lo pactado con el partido de Santiago Abascal.

"Ningún andaluz hubiera entendido que, tan solo seis meses después de un gobierno tan esperado, se bloqueara por la falta de presupuestos", ha señalado Gamarra.

NEGOCIACIÓN CON VOX EN MADRID

Preguntada si las negociaciones en Madrid para cerrar un gobierno de la Comunidad entre PP y Ciudadanos pueda incluir a consejeros de Vox, como reclama dicha formación, Gamarra no lo ha descartado, indicando que las negociaciones están "abiertas". No obstante, dice que no ha leído el documento que esgrime Vox, por el que habría pactado con los 'populares' la entrada en el ejecutivo madrileño.

"No hay nada cerrado, ni nada concretado. Se trabaja en esas líneas y hay tres partidos de centroderecha que están llamados a entenderse", ha explicado, poniendo como ejemplo el acuerdo alcanzado para controlar la Asamblea de Madrid. Así, ha dicho que los partidos tienen que ser "maduros" y no defraudar a la ciudadanía.

Gamarra ha enviado un mensaje a Ciudadanos, que es reticente a pactar gobiernos con Vox, cuando ha recalcado que hay que tener "altura de miras" y "sentarse, hablar y acordar", para no frustrar la confianza de los votantes.

Con respecto al escenario en el Consistorio de la capital, ha pedido que "impere el sentido común" y Ciudadanos impida que Manuela Carmena vuelva a ser alcaldesa. "Ciudadanos no podría explicar a sus votantes que Carmena continuara porque no habla con un partido que apoya el acuerdo", ha dicho sobre el veto del partido 'naranja' a Vox.

PACTOS EN CYL

Asimismo, en el plano autonómico, Gamarra ha celebrado que se alcanzara ayer un acuerdo con Ciudadanos en Castilla y León que, ha dicho, permitirá un gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco. Sin embargo, no ha confirmado si Francisco Igea, líder de Ciudadanos en la comunidad, ocupará la vicepresidencia.

Sobre los ayuntamientos de Burgos y Palencia, que podrían formar parte del pacto con Ciudadanos y que, en principio, los 'naranjas' se apuntan, Gamarra ha destacado que las negociaciones siguen en marcha. "Son cosas diferentes y todas se están negociando", ha dicho, indicando que se está hablando sobre programas y equipos.

Con respecto a diputaciones castellanoleonesas, tampoco ha confirmado si alguna podría ir alguna presidencia de diputación a manos de Ciudadanos, éstos hablan de poder controlar la de Burgos y Segovia.

PACTOS COMO CANARIAS, MURCIA Y ARAGÓN

En el caso de posibles pactos en Canarias, después Coalición Canaria ofreciera la presidencia del Gobierno del archipiélago al PP, a cambio de que dé marcha atrás en su pacto con el PSOE en distintos municipios, Gamarra ha admitido que el PP tiene que estudiar el planteamiento y analizará la oferta.

Sobre los acuerdos para la Región de Murcia, ha resaltado que está cerca de lograrse un pacto para que continúe el 'popular' Fernando López Miras como presidente. Igualmente, ha destacado que el PP aspira a revalidar el ayuntamiento de la capital porque obtuvo "un gran resultado".

Mientras, en el escenario que se abre en Aragón, ha enviado un mensaje al Partido Aragonés (PAR) para que "analice" lo que los aragoneses han votado, ya que entiende que sería "positivo" alcanzar un acuerdo para que la derecha gobierne la comunidad.

En todo caso, ha recalcado que todos los pactos se cerrarán en las próximas 48 horas y se plantearán en un plano conjunto. "Estamos hablando de que el centroderecha gobierne, tienen que ser acuerdos amplios y coherentes", ha insistido, recalcando que todas las formaciones se tienen que sentir cómodas.