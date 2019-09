Gantz: "Con los resultados que tenemos, Netanyahu no puede formar gobierno"

El líder de la opositora coalición Azul y Blanco, Beny Gantz, se mostró hoy satisfecho con los resultados electorales que arrojan las encuestas a pie de urna y, aunque con extrema cautela por no contar con datos definitivos, señaló que aparentemente "Netanyahu no puede formar gobierno".

"Estoy contento de estar aquí esta noche. Tal como están las cosas en estos momentos, parece que hemos logrado nuestra misión", dijo, antes de instar al público reunido en la sede de celebración habilitada por el partido a "esperar los resultados definitivos".

En la anterior cita electoral, en abril, Gantz dio un discurso de victoria creyendo haber sido el partido más votado, pero los datos del escrutinio dieron la vuelta al resultado y terminaron favoreciendo al Likud del primer ministro en funciones, Benjamín Ntanyahu".

"Con los resultados que tenemos en este momento, Netanyahu no puede formar un gobierno y, por otro lado, nosotros sí podríamos", aventuró.

Pase lo que pase, prometió, Azul y Blanco ha demostrado que "era y sigue siendo una fuerza central en la escena política de Israel".

Los simpatizantes, muchos de ellos jóvenes, y algunos con camisetas blancas y azules, los colores de la coalición, aplaudían sus palabras y gritaban: "¡Beny!, ¡Beny! ¡Beny!", y eslóganes como: "Uh ah, ¿Quién viene? Nuestro próximo presidente".

Más de un millón de ciudadanos, se congratuló Gantz, "han dicho que no a la incitación y sí a la unidad, no a la corrupción, no a destruir la democracia israelí, sí a mantener un estado democrático judío".

El exjefe del Estado Mayor se refirió a los "inmensos retos de seguridad" que afronta el país, y también de las fuertes divisiones sociales: "La sociedad israelí es fuerte pero también está herida y tenemos que sanarla".

Acompañado en el estrado por sus socios principales, Yair Lapid, Gabi Ashkenazy y Moshe Yaalon, prometió a la audiencia que su coalición "encontrará acuerdos en Israel, por el bien del estado y de sus ciudadanos", y aseguró que ha hablado con los líderes de partidos de izquierdas y también con Avigdor Lieberman, que apuesta por un gobierno de unidad con Likud y Azul y Blanco.

"Desde esta noche empezaremos a construir un amplio gobierno de unidad que represente al pueblo y devuelva a la sociedad israelí al camino (correcto). Todas las divisiones deben quedar atrás. Insto a mis rivales políticos, de todos los campos, a trabajar juntos por una sociedad israelí justa que sirva a todos sus ciudadanos", pidió Gantz.

Y acabó reiterando la cautela: "Esperaremos por los resultados finales, escucharemos lo que los votantes tienen que decir".

Las principales encuestas a pie de urna dan a Azul y Blanco 32 diputados (de una Cámara de 120), entre uno y dos por encima del Likud de Netanyahu, lo que podría darla oportunidad a Gantz de ser invitado por el presidente, Reuvén Rivlin, a intentar formar Ejecutivo.