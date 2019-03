García Egea dice que "nunca iría" a una manifestación a la que fueran Calvo, Carmena o Colau

El dirigente 'popular' ha hecho estas declaraciones a propósito de las manifestaciones del pasado viernes por el Día Internacional de la Mujer y después de que un grupo de mujeres protestara ante un acto del presidente de su partido, Pablo Casado, con pancartas con el lema 'Casado, yo te hubiera abortado'.

"Con esas personas no voy ni a la vuelta de la esquina. Entiendo que a Carmen Calvo y a la mujer del presidente esas señoras no les molestan, pero a mí, sí. No voy a una manifestación en la que se insulta y veja a una parte de la sociedad española y se politiza un movimiento como el de la igualdad de oportunidades, que es el PP el que lo ha abanderado", ha añadido.