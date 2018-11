García Egea subraya que Casado estará "luchando por el futuro de Andalucía"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado hoy que el presidente de su partido, Pablo Casado, estará "luchando por el futuro de Andalucía" durante la campaña de las elecciones andaluzas, frente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que vendrá "un par de días".

"Pedro Sánchez va a venir un par de veces a Andalucía. Creo que Susana Díaz no ha podido evitar que venga al menos dos veces. Nuestro presidente Casado va a estar diez días de quince, paseando, trabajando y luchando por el futuro de Andalucía", ha dicho en declaraciones a los medios en el teatro Cervantes de Almería.

En este espacio cultural de la capital almeriense ha participado en un acto de inicio de la campaña del PP de Almería, destacando el apoyo de todo el PP a "Juanma Moreno, que va a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía", ya que mientras "otros se esconden detrás de sus líderes nacionales", el PP vuelca "toda su organización en Andalucía para estar más presentes que nunca".

Ha afirmado que el PSOE-A y en concreto su secretaria general y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha demostrado que "no conoce Almería ni las necesidades de los almerienses".

"A Susana Díaz la dejas en Alicún (Almería) y no sabe volver a Sevilla, porque no conoce Almería ni conoce su provincia, porque viene de visita antes de la campaña y seguramente volverá durante la campaña electoral pero no volverá nunca más", ha incidido.