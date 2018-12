García Egea avisa a Cs de que no pactar en Andalucía y repetir elecciones sería "un error histórico"

"Repetir elecciones sería un error que no queremos repetir. Si Ciudadanos no se da cuenta del momento histórico que vivimos y no cierra un acuerdo, la población se lo reprochará en las urnas", ha asegurado García Egea en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Por otro lado, el dirigente 'popular' ha manifestado su deseo de que el pacto avance con "rapidez", llegando a un acuerdo de 47 diputados que "respete" los programas con los que se han presentado a las elecciones, y con los que se pretende que "Andalucía deje de estar a la cola de los servicios públicos".

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos pacte con el PSOE y rechace a Vox, el secretario general del PP ha asegurado que "el cambio no se puede hacer con el cambiado". De esta forma, ha tachado de "inverosímil" que la formación de Albert Rivera pretenda pactar con Susana Díaz.