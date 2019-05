García Egea dice que sería "ilógico" que Cs apoye a Gabilondo y pide evitar el "mercadeo" centrándose en programa

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que sería "ilógico" que Ciudadanos (Cs) apoyará al socialista Ángel Gabilondo para presidir la Comunidad de Madrid cuando, según ha dicho, apuesta por subir impuestos y rechaza la Operación Madrid Nuevo Norte. Por eso, ha pedido centrarse en los programas y evitar el "mercadeo" relativo al intercambio de gobiernos, ya que, a su juicio, la gobernabilidad en Madrid debe resolverse con un "programa atractivo" y "ambicioso" que "respete" lo que los ciudadanos han decidido en las urnas.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el secretario general del PP -que ha dicho que se irá viendo con Cs y Vox "a lo largo de la semana"-- ha explicado que el caso de Madrid es "muy nítido" porque hay un bloque "que no quiere que Manuela Carmena siga en el Ayuntamiento de Madrid".

De la misma manera, ha dicho que el PP, y espera que también Cs y Vox, consideren que Ángel Gabilondo "no debe iniciar un camino al frente de la Comunidad de Madrid porque ha dicho cosas como que hay que subir el impuesto de sucesiones o donaciones o que hay que limitar la educación concertada y subir los impuestos". "Creo que, por lo que he oído al resto de partidos, que no pueden estar de acuerdo con estas medidas", ha exclamado, en alusión al partido naranja.

Por eso, ha subrayado que hay que hablar "en base a programas" y ha recalcado que no cree que "nadie del espectro ideológico" que defiende bajar impuestos "esté dispuesto a pactar con Gabilondo para subir el impuesto de sucesiones o donaciones" o para "tirar al traste la operación Madrid Nuevo Norte, que va a dar miles de empleos a Madrid" y hacer un polo de crecimiento esa zona.

COMISIÓN NEGOCIADORA PARA AYUDAR A LOS TERRITORIOS

García Egea ha explicado que el PP ha creado una comisión negociadora integrada por Javier Maroto, Ana Beltrán y él mismo con la que van a intentar a ayudar a los territorios, sin que esa negociación "deba hacerse desde Madrid" y estos "aceptar" lo que se decidan. Según ha añadido, se trata de "ayudar, dar un empujón e intentar que todo llegue a buen puerto".

En este sentido, el 'número dos' de Pablo Casado ha insistido en que los pactos postelectorales deben "decidirse con todo el partido" porque el Partido Popular "ha nacido en los municipios", por lo que no van a "tomar decisiones al margen de los territorios" sino contando con los presidentes regionales, provinciales y alcaldes.

A partir de ahora, ha proseguido, abren una vía de negociación con el resto de formaciones políticas para "utilizar ese voto" y que "no resulte lo contrario" de lo que los ciudadanos han votado porque "sería ilógico" que haya partidos que "estén a favor de bajar impuestos y de la operación Madrid Nuevo Norte" pero luego hagan presidente a Ángel Gabilondo y a Manuela Carmena. "Eso sería del todo ilógico y por eso hay que llevar mucho cuidado y andar un camino que nos permita ser coherentes con el mandato que nos han dado", ha apostillado. ¿COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PP Y ALCALDÍA PARA Cs?

En el caso de que Cs plantee al PP que está dispuesto a apoyarle en la Comunidad de Madrid pero que quiere quedarse con la Alcaldía, García Egea ha afirmado que "todavía" no se han sentado y "hay muchísimas variables que poner encima de la mesa". "Sinceramente creo que hay que ir paso a paso", ha afirmado, para añadir que primero son los programas y "luego" hablarán de personas.

En este punto, ha indicado que no pueden hablar de un "intercambio porque los ciudadanos no lo entenderían", de forma que uno se queda con un gobierno y otro con otro. "Creo que ese tipo de cambios y de mercadeo la gente no lo va a entender porque no lo entiendo ni yo. Creo que primero hay que hablar de programas y qué personas pueden desarrollar mejor esos programas", ha aseverado, para añadir que José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso han destacado por sus resultados electorales a pesar de que no daban "buenas perspectivas las encuestas".

El 'número dos' del PP ha afirmado que la gobernabilidad de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid debe resolverse con un "programa atractivo" y "ambicioso" que "respete" lo que los ciudadanos han decidido en las urnas. A su entender, ésa es la "gran clave" para que ese proceso "culmine con éxito más allá de los nombres que finalmente pongamos encima de la mesa".

García Egea ha señalado que ahora la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, dice que el PSOE ha ganado las elecciones en Madrid, pero ha recordado que en 2015 el PP llevó al Congreso de los Diputados una reforma legal para que gobernase la lista más votada que se empezaría a aplicar ahora, pero el Grupo Socialista votó en contra.

Además, ha recriminado también a Lastra que hable de que hay que frenar a la "ultraderecha" en Madrid y, sin embargo, el PSOE "le diga 'no te preocupes' a Oriol Junqueras, en prisión preventiva por dar un golpe al Estado". "Son cosas un poco contradictorias. Al final tenemos que juzgar hechos y no calificativos grandilocuentes", ha apostillado.

EL PP HA SUBIDO EN UN MES

García Egea ha afirmado que su partido "ha subido en un mes" desde las generales y, por tanto, ha conseguido "recuperar" poder territorial y confianza de la gente. "En este momento tenemos más de 300 ayuntamientos con mayoría absoluta a lo largo y ancho de España como Benidor, Torrevieja, Estepona o Marbella", ha afirmado, para añadir que la buena gestión de sus alcaldes les va a "consolidar como la gran opción" para impedir en el futuro que Pedro Sánchez no siga gobernando.

En cuanto a si el resultado del 26 de mayo ha sido un alivio para Pablo Casado tras el batacazo en las generales, ha respondido afirmativamente. "El 28 de abril de alguna forma pagamos el impuesto de sucesiones y donaciones, con esa pérdida de confianza por parte de los ciudadanos, pero ahora el 26 de mayo vemos que hay muchas personas que siguen creyendo que el PP es el único capaz de hacer frente a la izquierda, al populismo y al PSOE de Sánchez", ha manifestado.

En este punto, García Egea ha recalcado que en esa "línea ascendente" que han iniciado para recuperar la confianza de la gente en esta negociación "no les van a defraudar" y "en los próximos cuatro años van a sentirse orgullosos de la labor" que va a realizar el Partido Popular.