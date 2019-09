García Egea avisa a Cs que si no prospera España Suma, el PP pedirá a los electores que esa vía cuaje en las urnas

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido este viernes a Ciudadanos de que si no prospera la unión del centro-derecha a través de una coalición como España Suma antes de los comicios del 10 de noviembre, su formación pedirá a los electores que esa vía cuaje en las urnas en torno al Partido Popular. A su entender, Pablo Casado es el "único" capaz de hacer frente al socialista Pedro Sánchez.

"Si España Suma no se materializa el lunes, creo que en este caso tendremos que hacer un llamamiento para que los electores unan en la papeleta de las urnas lo que algunos políticos no han querido unir en la plataforma", ha avisado García Egea en una entrevista con TVE, que ha recogido Europa Press.

El día 30 de septiembre a las 14.00 horas acaba el plazo para que los partidos puedan registrar coaliciones a los comicios de noviembre. Aunque el partido de Albert Rivera rechaza de plano la vía España Suma, el PP insistirá hasta el último momento para intentar convencer al partido naranja. De hecho, García Egea tiene previsto verse con su homólogo en Cs, José Manuel Villegas, para ver si es posible algún tipo de acuerdo preelectoral.

García Egea ha recordado que los acuerdos para "gobiernos de la libertad" en ayuntamientos como el de Madrid se cerraron de madrugada, pocas horas antes de que se constituyesen los consistorios. "El PP y Pablo Casado están trabajando en esta línea de aglutinar a todos", ha señalado, para agregar que esas conversaciones también se están produciendo con otros partidos constitucionalistas con los que el PP va a ir en coalición, como Foro Asturias.

CREE QUE LOS ELECTORES SÍ "ENTIENDEN" ESA VÍA

García Egea ha resaltado que los españoles están pidiendo a los partidos de centro-derecha que se pongan de acuerdo. "En este momento si España Suma, Pedro Sánchez resta. Si conseguimos aglutinar a los electores en torno a un partido, a una plataforma como hemos hecho en Navarra pues es difícil que Pedro Sánchez siga llevándonos y conduciéndonos al abismo", ha resaltado.

En este sentido, ha destacado que la experiencia de Navarra Suma (la unión de UPN, PP y Cs) ha "funcionado" en la Comunidad Foral y ha conseguido que "los electores entiendan" que hay que explorar esa posibilidad.

García Egea también ha defendido la unión de PP y Cs en el País Vasco, después de que la dirección nacional de Cs haya decidido destituir a su secretario de Organización en Euskadi, Javier Gómez Calvo, al conocer que había mantenido contactos con el PP vasco para explorar concurrir juntos a las elecciones generales en esta región.

Según ha dicho, el dirigente de Cs que quería explorar la vía Vascos Suman "no ha hecho nada distinto de lo que han intentado hacer miembros de Cs en Navarra". "No entro en cuestiones internas de otras formaciones políticas, pero si en Navarra Cs se ha conseguido poner de acuerdo con el PP y UPN para ir en una plataforma, que eso se plantee en el País Vasco, creo que va en la línea adecuada", ha manifestado.

Al ser preguntado si Gómez Calvo podría tener acogida en el PP, el 'número dos' de Pablo Casado ha indicado que las puertas de su partido están abiertas para todos aquellos que defienden la igualdad, el proyecto constitucional y quieren ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Según ha añadido, el PP es un proyecto "amplio" en el que tiene cabida "todo lo que está más allá del PSOE".

APELA TAMBIÉN A LOS VOTANTES DE VOX

En cuanto a si el PP podría llegar a algún acuerdo con Vox en algunas provincias y hay alguna razón para que los votantes de ese partido no apoyen al PP, ha subrayado que los acuerdos firmados con el partido de Santiago Abascal en la Comunidad de Madrid o Andalucía tiene como base el programa del PP y "cualquiera" los podría suscribir.

"Creo que no hay ningún votante que anteriormente haya votado al PP, por ejemplo en el 2011, que no tenga hoy razones para aglutinar us voto en torno a un partido que es el único capaz de hacer frente a Pedro Sánchez", ha proclamado.

García Egea ha asegurado que es un "valor" que el PP haya logrado desbloquear el gobierno en muchas autonomías y ayuntamientos frente a lo que ha sucedido con el Gobierno de la nación. "Tenemos un Pedro Sánchez que ha bloqueado y un Pablo Casado que ha desbloqueado", ha enfatizado.

DOS MODELOS EL 10N: SÁNCHEZ VERSUS CASADO

Por eso, el director de campaña del PP ha dicho que el 10 de noviembre los españoles van a elegir entre "dos modelos", el de Pablo Casado y el de Pedro Sánchez, "el único que no ha conseguido sacar adelante un gobierno".

García Egea ha afirmado que Casado es "el mismo" que antes y ha rechazado los análisis que hablan de un giro al centro. A su entender, "no es que se haya moderado" como dicen los analistas políticos sino que "los españoles le han conocido" y han visto que con el PP sale adelante la formación de gobiernos.

En cuanto a las encuestas --que coinciden en una subida del PP--, ha dicho que él no las sigue con intensidad pero sí que son una "foto fija" para ver estados de ánimo y que reflejan además un "dato importante": "el 10N la situación va a estar entre dos fuerzas políticas, o el PP o el PSOE".

Al ser preguntado si el PP tomará la iniciativa tras el 10N si de nuevo hay una fragmentación como la de abril, ha señalado que si los españoles les ponen entonces en ese escenario, tendrán que "explorar las vías".

"Si depende del PP y si los españoles nos dan fuerza suficiente para conseguir desbloquear la situación, vamos a comprometernos a desbloquear esta situación y a no llevar a los españoles a terceras elecciones", ha dicho, para añadir que para eso necesitan "apoyo suficiente" en las urnas porque si logran ser "decisivos" el país no irá a más comicios.

UN PP "FUERTE" PARA NO IR A TERCERAS ELECCIONES

Ante la desafección con los políticos que recoge el CIS, ha señalado que en su última intervención en el Congreso pidió "perdón" a los ciudadanos por lo que ha ocurrido porque aunque no hay "responsabilidad directa" del PP, son compañeros de los socialista que no han conseguido formar gobierno en España después de lograr el apoyo mayoritario de los españoles.

"Me siento corresponsable en cierta forma y creo que ese fracaso del PSOE realmente nos ha llevado a que los ciudadanos empiecen a no confiar en la política", ha proclamado, para concluir pidiendo a los ciudadanos: "si no quieren que vayamos a unas terceras elecciones, necesitamos un PP fuerte".