García Egea: Hoy toda España sabe de la honestidad y trayectoria de Casado

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho hoy sobre la decisión del Tribunal Supremo de no investigar a Pablo Casado por su máster que "hoy toda España sabe lo mantenido desde el principio": que el presidente de los "populares" es una "persona honesta y de una trayectoria personal y profesional incuestionable".

En declaraciones a EFE, García Egea ha confiado en que "nunca más una persona honrada y con una trayectoria intachable" sea víctima de los "cobardes que han intentado cuestionar" su honorabilidad y ha insistido, como hizo a través de Twitter tras conocerse la decisión del tribunal, en que "la verdad siempre se abre paso".

Al secretario general del Partido Popular le hubiera gustado, no obstante, según ha dicho, que "no se hubiera producido esta noticia porque significaría que no se habrían producido las acusaciones" contra el líder del PP.