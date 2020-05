García Egea carga contra Iglesias tras la bronca con Álvarez de Toledo: "Sobre crispación y dureza puede dar un máster"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves, tras la bronca que vivieron en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, que "la crispación que hay en la calle en este momento se traslada" al Parlamento. Eso sí, ha recalcado que sobre "dureza, crispación y salidas de tono" el vicepresidente del Gobierno puede dar "un máster a todos sin lugar a dudas".

La portavoz del Grupo Popular, visiblemente molesta por que Iglesias se refiera a ella como "señora marquesa" por el título nobiliario que ostenta, finalizó este miércoles su intervención en el Congreso espetando al vicepresidente del Gobierno: "usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político". En su réplica, el líder de Podemos anunció que recomendará a su padre que emprenda acciones legales contra la portavoz del PP por acusarle públicamente de terrorista.

Aunque la presidenta del Congreso decidió retirar la expresión del Diario de Sesiones, Álvarez de Toledo se reafirmó alegando que era un "hecho fáctico" porque el propio Iglesias reconoció en un artículo que su padre fue militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), un grupo terrorista de signo comunista que operó en la Transición. Por eso, dijo que sería una "censura intolerable" y una "cacicada" retirarlo, según señaló después a Europa Press.

García Egea ha afirmado que en la dinámica parlamentaria se producen "ririrrafes" y ha señalado que Iglesias vierte "acusaciones muy graves" en sus intervenciones y debería "moderarse". "Sobre dureza, crispación y salidas de tono, creo que Iglesias puede darnos un máster a todos sin lugar a dudas", ha proclamado.

El 'número dos' del PP ha insistido en que el "enfado" por tener un Gobierno "incompetente" hace que en el Parlamento se produzcan "duros" intercambios dialécticos y puedan utilizarse "palabras gruesas". Pero, a su entender, más que crispación lo que hay en la calle es "hartazgo" de la gente ante la gestión que ha realizado el Gobierno en la crisis del coronavirus.

Eso sí, el dirigente del PP ha afirmado que "describir hechos" no es "crispar". En este sentido, ha señalado que "algunas cosas" de las que dijo Álvarez de Toledo "no son opiniones sino descripciones del personaje" porque trabajó con Hugo Chávez y llegó decir "Chávez es peligroso vivo pero muerto es invencible". "No estamos hablando de Adolfo Suárez. A ver si ponemos las cosas en su justa medida", ha enfatizado.

Es más ha dicho que el vicepresidente ha afirmado que el "himno es una cutre pachanga fachosa" pero luego "juró su cargo delante del Rey". "Ésa es la coherencia del señor Iglesias", ha enfatizado, para añadir que "por un cargo es capaz de jurar ante el Rey y declararse republicano".

ACUSACIÓN DE LLAMAR A LA "INSURRECCIÓN"

En sendas entrevistas en Onda Madrid y en Telecinco, que ha recogido Europa Press, ha criticado que Iglesias le "acusara" en el Congreso de llamar a la "insurrección" de las Fuerzas de Seguridad del Estado en medio de la polémica abierta en el Ministerio del Interior por los ceses y dimisiones en el Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

"Yo no estaba llamando a la insubordinación como toda España ha podido ver", ha proclamado. A su entender, el vicepresidente ha "perdido mucho" al pasar de "ser un señor que se sentaba en la Puerta del Sol" con el 15M a "olvidarse de la gente" al llegar al Palacio de la Moncloa. "Iglesias se representa en este momento a sí mismo", ha aseverado.

Tras aconsejar a Iglesias ser "un poquito más moderado", ha dicho que Iglesias dijo que el PP era "un partido corrupto" cuando, según ha dicho, el propio vicepresidenta "está siendo investigado por cuestiones relativas a obstrucción a la Justicia o revelación de secretos", en alusión al 'caso Dina'.

"Iglesias utiliza esa técnica de liga de debates de barrio en la que el orador intenta hacer creer a la audiencia cosas distintas de las que ha dicho su contrincante", ha criticado el secretario general de los 'populares'.

Además, ha señalado que él también preguntó a Iglesias en la sesión de control cómo va a pagar el ingreso mínimo vital si hay muchos ciudadanos que no están cobrando un ERTE, una pregunta "razonable" que no contestó, según se ha quejado.