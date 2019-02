García Egea defiende la propuesta del PP-A de proponer senador a Arenas, el "único que ganó a la izquierda en Andalucía"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido este martes la propuesta del PP andaluz para designar a Javier Arenas como senador autonómico y ha recordado que es el "único que ganó a la izquierda en Andalucía", en alusión a los comicios de 2012 en los que logró 50 diputados pero se quedó a cinco escaños de la mayoría absoluta y no pudo gobernar.

Arenas, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias, volverá a ser senador por designación del Parlamento andaluz, por lo que continuará en un cargo en el que ha trabajado en los últimos años. Le acompañará en la Cámara Alta Teresa Ruiz-Sillero, que sustituirá a Antonio Sanz, nombrado viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

Al ser preguntado si Arenas iba a ser senador antes de la reunión que mantuvo con él este fin de semana en Sevilla, García Egea se ha limitado a señalar que el PP andaluz que dirige Juanma Moreno ha realizado la propuesta "de una persona que ha sido presidente" del partido mucho tiempo.

"Y por ciento, sacó buen resultado. Ha sido el único que ha conseguido ganarle a la izquierda allí en Andalucía, que es Javier Arenas", ha destacado el 'número dos' del PP en una entrevista en EsRadio, que ha recogido Europa Press.

En cuanto a si cree que Arenas quiere jubilarse en política, ha señalado que son cuestiones personales de cada uno y ha agregado que él no aspira a hacerlo porque estudió ingeniería por vocación. A su entender, la política es una "carrera de relevos" en el que dará "el máximo mientras esté en pista" para después "pasara el testigo al siguiente".

Además, García Egea ha defendido la propuesta "muy acertada" de Teresa Ruiz-Sillero, que ha puesto "contra las cuerdas" al PSOE en el Parlamento andaluz "en todos los casos de corrupción". Y ha añadido que esta parlamentaria "ha sido un gran apoyo de Pablo Casado en Cádiz".

"RENOVACIÓN TRANQUILA"

Preguntado por qué Juanma Moreno no ha hecho consejera a Esperanza Oña, ha recordado que Oña ocupa la Vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento andaluz, un puesto que no hay que "desdeñar" porque "tiene que estar muy pendiente de los temas", dado que el PP no tiene mayoría. "Moreno Bonilla dijo que ahí necesitaba a personas con gran experiencia", ha apostillado.

García Egea ha señalado que este martes siguen los nombramientos del Gobierno andaluz, donde se va a producir una "renovación tranquila y una unión clara de todo el PP andaluz en torno a Moreno y Pablo Casado". "Hoy en el PP no hay corrientes, existe una sola figura en torno a Casado", ha proclamado.

Además, ha asegurado que el pacto con Vox en Andalucía "lo puede llevar cualquier presidente autonómico en su programa electoral" porque son cuestiones de "sentido común" y "básicas" que puede suscribir "cualquier persona de centro-derecha liberal conservador".

MARCHA DE BAUZÁ

En cuanto a la marcha de Bauzá, que ha dejado el PP y su acta de senador el pasado mes de enero, García Egea ha señalado que el día que le dijeron que se iba se puso en contacto con él para preguntarle cuáles eran las razones de su marcha.

El secretario general del PP ha relatado que Bauzá le respondió que no se sentía "cómodo". "¿No te sientes cómodo con el presidente Casado y te sentías más cómodo en etapas anteriores? Te vas ahora que estamos haciendo un PP más reconocible", le trasladó en esa conversación, según ha desvelado.

A su entender, "lo valiente es quedarse en un sitio y cambiar las cosas". "Por eso, cuando dicen a veces que el Partido Popular es cobarde, cobarde es irse y no intentar cambiar las cosas desde dentro", ha proclamado.

Además, y después de que uno de los argumentos de Bauzá para marcharse fuera el catalanismo y la política lingüística del PP balear, García Egea ha señalado que tanto el PP de Baleares como el valenciano están "absolutamente" en sintonía con Pablo Casado en materia lingüística.

El 'numero dos' del PP ha subrayado que una muestra del "compromiso" del PP con la libertad es el recurso que interpuso Mariano Rajoy contra el requisito de que en sanidad se necesitara hablar en catalán. "Lo han retirado el Gobierno de Armengol y de Pedro Sánchez. Algo bueno sería si lo han retirado", ha concluido.