García Egea dice que solo el PP puede echar al PSOE porque si se apoya a Cs o Vox "el mayor beneficiado" es Sánchez

El secretario general del PP y director del comité de campaña del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado que solo el Partido Popular puede echar al PSOE del Palacio de la Moncloa y ha advertido que el jefe del Ejecutivo en funciones es "el mayor beneficiado" si hay fragmentación del voto apoyando a Vox y Cs en estas generales. "Si votamos otras opciones, podemos estar reforzando a Pedro Sánchez", ha recalcado.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, García Egea ha afirmado que el PP tiene una "gran oportunidad" de gobernar tras las generales de este domingo y ha subrayado que las dos opciones para gobernar son Pedro Sánchez o Pablo Casado.

Dicho esto, se ha mostrado convencido que si vuelve a ganar el secretario general del PSOE habrá bloqueo. "Estoy seguro de que Pedro Sánchez va a volver a bloquear la situación si los españoles le encargan a él la formación de gobierno", ha manifestado para añadir después: "El problema no son los españoles que no saben votar, el problema es Pedro Sánchez que no sabe pactar".

El 'número dos' de Pablo Casado ha recalcado que es "evidente" que en "la fragmentación del voto a Ciudadanos y Vox, el mayor beneficiado es Pedro Sánchez" y ha apelado al espíritu de España Suma que, según ha dicho, representa la papeleta del PP.

EN LOS PACTOS, EL PP NO RENUNCIA "A SU AND"

García Egea ha señalado que el PSOE quiere "dividir" el voto de centro-derecha. "Apelo a los españoles que estuvieron con nosotros, que ven en el PP un proyecto renovado y de futuro, a que apuesten por nosotros", ha demandado.

Al ser preguntado si el PP se ha quedado estancado por la subida de Vox, ha señalado que el "adversario" del Partido Popular es Pedro Sánchez y el "enemigo" es el "paro, la crisis y la desaceleración económica". "Somos la única alternativa a Pedro Sánchez, los únicos que podemos ganar a Pedro Sánchez. O gobierna el PP o gobierna el PSOE", ha abundado.

Ante los posibles pactos postelectorales si el PP ganara las elecciones, ha hecho hincapié en que si el Partido Popular "no renuncia nunca a su programa fundamental ni a su AND" como, según ha dicho, ya se ha visto en los gobiernos autonómicos y municipales que han pactado tras los comicios del 26 de mayo.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FAFFE

Finalmente, García Egea ha subrayado que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comparecía hoy en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento para dar cuenta de "casos nada edificantes" en el PSOE. También ha aludido a las informaciones publicadas sobre supuesta compra de votos por parte del PSOE en un municipio sevillano.

"Una serie de espectáculos nada edificantes que tenemos que acabar con ellos el próximo 10 de noviembre", ha señalado García Egea. Sin embargo, Chaves ha decidido abandonar esa comisión de investigación al entender que, con su convocatoria en plena campaña electoral, se trataba más bien de un "acto de campaña" convocado por parte de determinados partidos políticos.