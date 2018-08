García Egea (PP): justicia no apreció delito en actuación de alcalde de León

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido hoy en que las conversaciones entre el alcalde de León, Antonio Silván, y el empresario José Luis Ulibarri, obran en poder de la autoridad judicial, que, "si no actuó en su momento, es porque no apreció hecho delictivo alguno".

En una entrevista en la Cadena Ser, García Egea ha valorado que ayer el alcalde diera una rueda de prensa con "las explicaciones adecuadas" y para "disipar cualquier duda", con "transparencia" sobre esa conversación, en la que, según las grabaciones publicadas en varios medios de comunicación, Silván informó al empresario de la evolución de una mesa de contratación pública.

Silván afirmó ayer en su comparecencia ante la prensa que no va a dimitir y recordó que no está investigado por este asunto. "No me oculto de nada y no he cometido ningún delito ni falta alguna, no estoy imputado ni investigado en ningún procedimiento judicial y en toda mi trayectoria política puedo decir alto y claro que no he cometido un delito o ilegalidad", dijo.

"Es una decisión de la autoridad judicial, que de momento no ha apreciado un hecho relevante; habrá que esperar", ha sostenido el nuevo secretario general del PP respecto a esas conversaciones, grabadas en el marco de la operación Enredadera, por la que está en prisión preventiva el empresario José Luis Ulibarri.

García Egea ha insistido en que no conoce el caso, al ser preguntado sobre qué hubiera hecho él, que en su día fue concejal, aunque ha subrayado que "nunca haría nada que fuera ilegal", de la misma forma, que "cree", ha obrado el alcalde de León, que es miembro además de la nueva Ejecutiva nacional del PP.

Sobre las responsabilidades políticas, ha afirmado que esas cuestiones "se dirimen donde se tienen que dirimir, en los procesos electorales".