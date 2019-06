García Egea anima al PSOE a "retomar" la iniciativa del PP para que gobierne la lista más votada

Así se ha pronunciado al ser preguntado si el PP está dispuesto a volver a llevar al Congreso su proposición de ley para que gobierne el más votado, una iniciativa que Pablo Casado presentó en el Parlamento poco después de hacerse con la Presidencia del partido en el congreso extraordinario. Sin embargo, el 'número dos' del PP ha dejado la iniciativa sobre este asunto al PSOE.

La pasada semana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también defendió esa reforma de la ley electoral para que gobierne el mas votado, ya que, según dijo, "no puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno", en alusión a lo que iba a suceder en varios municipios gallegos.

RECUERDA QUE LO PLANTEARON RAJOY Y CASADO

En una rueda de prensa en la sede del PP, García Egea ha señalado que hace cuatro años, el PSOE murciano se puso de acuerdo con Cs y Podemos en la región para modificar la ley electoral, eliminando circunscripciones. "Cuando el PSOE ha querido cambiar las reglas de juego, no le ha importado nada, las ha cambiado y punto", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que hace cuatro años Mariano Rajoy propuso al PSOE cambiar "la reglas" para que gobernase el más votado y el PSOE "dijo que no", por lo que el PP "por responsabilidad no hizo su propuesta por entender que el Gobierno y el primer partido de la oposición "tienen que estar de acuerdo" y "no se pueden cambiar de forma unilateral".

De la misma manera, ha indicado que el PP de Casado también presentó una iniciativa en ese sentido para que gobernarse la lista más votada y de nuevo el PSOE dijo que "no". Dicho esto, ha señalado que el hecho de que fijen "unas reglas para que el ciudadano sepa quien va a gobernar en función de a quien vota, es algo fundamental".

"Forma parte de la transparencia que debemos los partidos a los ciudadanos, saber donde va a acabar cada voto de cada ciudadano", ha manifestado, para añadir que es "bueno todo lo que sea aumentar la transparencia en los pactos postelectorales".

El secretario general del PP ha señalado que la iniciativa de su partido iba en la línea de "aumentar la transparencia en los pactos postelectorales". Por eso, ha dicho que "si el PSOE quiere retomarla, aquí está el PP para aumentar" esa transparencia y "fijar de una vez por todas un criterio que permita saber quién es el alcalde la noche electoral" sin espera más de un vez en virtud de los pactos alcanzados entre los partidos.