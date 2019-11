García Egea contesta a Sánchez sobre abstención de PP y Cs: "El problema eres tú"

Después de que Sánchez haya asegurado en una entrevista que no ve un problema en pedir la abstención de PP y Ciudadanos para que faciliten la formación del único gobierno posible, llegado el caso, García Egea ha respondido que el problema es el propio Sánchez y ha lanzado otro mensaje: "¿Qué problema hay de que se abstengan Ciudadanos y el PSOE?".

"El problema es Pedro", ha señalado en un comentario que ha dicho que parafrasea a la expresidenta Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y ha añadido que a su parecer "el único problema que tiene la política española para conseguir desbloquearse es Pedro Sánchez".

"Quizá Sánchez lo único que quiere es ser presidente a toda costa", ha señalado, indicado que no es una "persona de fiar", como dicen "sus propios socios". "Se han dado cuenta de que no es de fiar, porque no cumple sus compromisos", ha añadido en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, a cuatro días de los comicios.

CONEXIÓN ENTRE CDR Y PARTIDOS INDEPENDENTISTAS

Al tiempo, ha apuntado que hay conexión entre CDR y partidos independentistas en Cataluña y ha mostrado su preocupación por las protestas que se prevén en la jornada de reflexión.

A su juicio, "existe una conexión entre los CDR y algunos de los partidos separatistas" porque "están del lado de la violencia, y no del lado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Esta situación es evidente en que el president de la Generalitat, Quim Torra, "no ha condecorado a aquellos policías que dan su día a día para proteger a los catalanes de paz".

"Me lleva preocupando todo lo que está ocurriendo durante estos días y me preocupa la evolución que pueda tener estos acontecimientos", ha añadido el secretario general del PP.