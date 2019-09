García Egea acusa a Sánchez de usar a Pablo Iglesias como "escudo humano" para eludir sus responsabilidades

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como "escudo humano" para eludir sus responsabilidades y culparle de una repetición de elecciones.

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Canarias que ha presidido este jueves, el popular ha señalado que en los próximos días España seguirá asistiendo al "teatro" que ha montado Sánchez.

"Todo apunta que va a utilizar como escudo humano a Pablo Iglesias para eludir sus responsabilidades y culparle de una repetición de elecciones. Que no se nos olvide, si las elecciones se repiten, el primer culpable es Sánchez y el segundo Iglesias", expuso.

Para García Egea, la reunión entre Sánchez e iglesias no deja de ser un video electoral más en la "campaña permanente" que el socialista hace desde que llegó al Gobierno.

"Elecciones sí o no. Sólo Sánchez puede responder, y no en base al interés general, sino en base a su táctica electoral", ya que, dijo, aunque comente que no quiere elecciones todas sus acciones van encaminadas a ellas.

"Con Sánchez España avanza pero en dirección contraria. Es el único vehículo que toma las decisiones contrarias a las que toman la UE y el resto de CCAA. Mientras todos los Gobiernos bajan impuestos, Sánchez lo sube", afirmó.

Por eso, entendió que "la fragmentación del centro derecha ha dejado el país en un personaje que no ha dudado en mentir, engañar y usa el Gobierno en su propio beneficio".

Finalmente, hizo especial hincapié en que al socialista no le dolerá en prendas volver a entenderse con la extrema izquierda, por lo que el PP está preparado "para lo que venga". "Y si hay elecciones nos mostraremos con más firmeza porque hemos demostrado que podemos remontar", concluyó.