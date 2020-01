García Egea pide a Sánchez que entregue a Torra la resolución que lo inhabilita cuando se reúnan en febrero

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que la reunión que mantendrá Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, evidencia que el jefe del Ejecutivo "está pagando el precio de su investidura" y ha recalcado que a ese encuentro a primeros de febrero debe acudir con la resolución que inhabilita por desobediencia al presidente del Govern.

"Si el presidente del Gobierno respeta a la Justicia, a los jueces y al ordenamiento jurídico, se respeta a sí mismo y respeta al país que representa, debería hacerle entrega de esta sentencia para que el señor Torra se entere de una vez por todas que no es presidente de la Generalitat, que ha sido inhabilitado por desobedecer las leyes españolas", ha enfatizado.

García Egea ha señalado que lo que están viendo es cómo Sánchez está "pagando el precio de su investidura, el precio de los socios que le hicieron presidente hace unas semanas". A su entender, está "cumpliendo sus compromisos con Torra y con Bildu" y está "obviando" las promesas que adquirió con los españoles en campaña electoral.

DEBE VIAJAR CON ESE DOCUMENTO "BAJO EL BRAZO"

El 'número dos' del PP, que ha asistido al desayuno informativo del director de ABC, Bieito Rubido, que organiza el Foro de la Nueva Comunicación, ha insistido en que a él le gustaría que Sánchez fuera a esa reunión de Barcelona con el documento de la sentencia por la que Torra es "condenado e inhabilitado por desobediencia".

"Me gustaría que el señor Pedro Sánchez, en vez de firmarle un cheque en blanco al señor Torra para que siga insultando a Justicia y en vez de reconocerle como legitimo presidente de la Generalitat, le hiciera saber que los tribunales españoles, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, le han sentenciado como alguien que no debe seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat", ha manifestado.

En este sentido, García Egea ha indicado que el jefe del Ejecutivo "hace bien en viajar a Barcelona pero debe hacerlo "con ese documento bajo el brazo para entregárselo" a Torra y que "se entere de una vez por todas que no puede seguir siendo presidente de la Generalitat ni representar a los catalanes".

"¿SE REUNIRÍA CON OTRO PRESIDENTE CONDENADO?"

El 'número dos' de los populares ha preguntado a Sánchez si se reuniría con otro presidente autonómico que también hubiera sido "inhabilitado y condenado". "¿Se reuniría si no fuese Torra? Me gustaría que respondiera porque lo que va a hacer con Torra, creo que no lo haría con ningún otro", ha enfatizado.

A su entender, ese encuentro con Torra se debe a una "razón espúrea: lo necesita para seguir en Moncloa y sentado en el sillón". "No queremos un Gobierno que dependa de Torra, Junqueras, Puigdemont ni de aquellos que quieran acabar con la unidad de España", ha enfatizado.

NIEGA QUE DELGADO SEA UNA PERSONA "INDEPENDIENTE"

Además, García Egea ha avisado a Sánchez de que el PP no se "olvida" del nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. "Ninguna cortina de humo va a tapar que ha nombrado a la diputada número cinco por Madrid del PSOE como fiscal general del Estado", ha añadido.

El secretario general del PP ha criticado que Sánchez definiese a Delgado como una persona "independiente" cuando formaba parte de las listas del PSOE en las elecciones y ha hecho "mítines" en campaña con los candidatos socialistas. A su entender, en este caso es la "fiscal general del PSOE".

Tras asegurar que con el debate del 'pin parental' quiere "tapar" ese nombramiento, ha señalado que tanto padres como algunos jóvenes están "preocupados" por esa decisión de Sánchez porque Delgado no es una persona de "reconocida trayectoria".

"Si por reconocida trayectoria entendemos reunirse con un señor que está en este momento encarcelado por extorsionar a otras personas, pues creo que esa no es la trayectoria que se espera de una fiscal general del Estado", ha recalcado, en alusión al comisario José María Villarejo.

En este punto, el secretario general del PP ha avisado a Sánchez de que "ninguna cortina de humo" va a "tapar" el nombramiento de Delgado como fiscal general ni el hecho de que se vaya a reunir con "un condenado" como Quim Torra. En este proceso, ha proseguido, la nueva fiscal general es "una pieza fundamental" para que el presidente del Gobierno "cumpla su compromiso de que la Fiscalía sirva a Torra y Junqueras, y no a España".