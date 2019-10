García Egea dice a Sánchez que antes de pedir "lealtad" a los constitucionalistas debería romper con independentistas

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a demostrar su "lealtad" con los constitucionalistas "rompiendo" los acuerdos que tienen los socialistas con los independentistas en ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona. A su entender, no puede mantener un "doble juego de lealtades" sino "elegir con quién está".

"Creo que el PSOE antes de pedir lealtad a los constitucionalistas debería de romper con Torra, que es con quien gobierna en ayuntamientos y la Diputación de Barcelona", ha declarado García Egea al ser preguntado por las declaraciones de Sánchez pidiendo al PP la misma lealtad que él tuvo con Mariano Rajoy.

García Egea, que ha asistido al desayuno del director de El Mundo, Francisco Rosell, organizado por el Foro de la Nueva Comunicación, ha indicado que no se puede "gobernar durante el día" en instituciones catalanas "con el partido del señor Torra, Rufián y Puigdemont" y "luego pedir lealtad a los constitucionalistas".

SIN "LEALTAD" AL PP EN BADALONA O CASTELLDEFELS

En este sentido, ha asegurado que si Sánchez "quiere de verdad abordar la cuestión de Cataluña", desde este mismo momento debería "romper sus acuerdos" y "demostrar que tiene lealtad con los constitucionalistas", que lo que quieren es que Cataluña "vuelva a la normalidad".

El 'número dos' de Pablo Casado ha subrayado que "no se puede estar gobernando con todos aquellos que en este momento están cortando carreteras, cuestionando la legalidad, la ley y el orden". "Creo que esto es lo que Sánchez debería tener en cuenta", ha apostillado.

Además, ha recordado que el PP ganó las elecciones en municipios como Badalona y Castelldefels, y Sánchez "en vez de tener lealtad con el PP y los constitucionalistas", "decidió tener lealtad con el PDeCAT, ERC y la CUP". "Por tanto, Sánchez no puede tener un doble juego de lealtades, debe elegir con quien está", ha manifestado, para añadir que el PP elige la senda de "restablecer el orden, la convivencia y la ley".

LOS OTROS VALLES DE ESPAÑA

Al ser preguntado si comparte las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, recriminando al PSOE que ahora quiera ganar las elecciones sobre el cadáver del dictador Francisco Franco, García Egea ha asegurado que a él le gustaría que el Gobierno socialista se ocupara de lo que "hoy une a los españoles" y no de lo que "dividió" a sus abuelos.

"A mi me gustan muchos de los valles que existen en España, me gusta el Valle Escombreras, el Valle de los Pedroches, me gusta el Valle de Arán, me gusta el valle del Jerte, me gusta el Valle del Tiétar. Creo que son valles de futuro, a los que se va a dedicar el PP", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que en el Valle Escombreras tienen la "mayor inversión industrial de Europa nunca antes hecha". "De ese valle no se ha ocupado todavía el Gobierno. Me gustaría que el Gobierno se ocupara del futuro de España y no del pasado", ha recalcado.

García Egea ha subrayado que el PP que dirige Pablo Casado se va a ocupar de los problemas de los españoles y "solucionar la vida" de aquellos que cada mañana "levantan la persiana" para hacer "más grande España". "Todo lo que no sea mejorar la vida de la gente, el PP no va a estar ahí", ha apostillado.