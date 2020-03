García Egea pide a Sánchez "sensibilidad" con autónomos y pymes, y avisa: "Lealtad sí, ley del silencio no"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "por ir por detrás" en la crisis del coronavirus, cometiendo "imprecisiones" e "improvisaciones" como, a su juicio, se evidencia con los dos últimos decretos económicos, que su partido no va a apoyar en el Congreso si no se cambian. Dicho esto, le ha exigido ampliar a septiembre el plazo para pagar impuestos y exonerar de los mismos a las pymes y autónomos que tengan "cero ingresos".

"Pido al Gobierno un poco de sensibilidad porque, efectivamente esto lo paramos unidos pero tenemos que estar unidos también en la búsqueda de las soluciones", ha asegurado García Egea en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

El 'número dos' del PP ha recriminado a Sánchez que haya trasladado al PP "información que no es correcta" y defienda una cosa públicamente pero luego "haga lo contrario", ya que, según ha dicho, el propio presidente del Gobierno rechazó hace unos días en el Congreso el cese de la actividad no esencial en España.

"Tres días después es el propio Pedro Sánchez el que propone esto mismo --paralización de la actividad no esencial-- sin haber hablado absolutamente con nadie. El estupor de la sociedad española que se ha visto afectada por este cese es patente", ha enfatizado, para añadir que "no es de recibo" que al filo de la medianoche del domingo personas que trabajan en un polígono industrial no sepan si son "actividad esencial o no".

"LOS PRESIDENTE DEL PP, VAN POR DELANTE"

A su entender, el Gobierno está demostrando con este tipo de actuaciones "imprecisiones e improvisaciones" que España "no se puede permitir" con esta crisis sanitaria. Según ha resaltado, hubiese sido "mejor" que informase a todos el viernes y ese cese hubiese transcurrido "con normalidad".

García Egea ha indicado que los presidentes autonómicos del PP "han ido por delante" en esta crisis y, como ejemplo de ello, ha recordado que fue la madrileña Isabel Díaz Ayuso la primera en tomar la decisión de cerrar los colegios o el murciano Fernando López Miras el que "decidió confinar a parte de la población" al ver que algunos ciudadanos iban a sus segundas residencias.

"El Gobierno, al final, va por detrás y va acertando conforme va a aceptando las distintas instituciones que están cerca de la crisis", ha señalado, para recalcar que el Gobierno debe garantizar el abastecimiento de material de protección al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad porque ya hace casi tres semanas que ostenta el mando único.

NO PERMITIR QUE PYMES Y AUTONÓMOS SEAN "LOS ÚNICOS" QUE PAGUEN

García Egea ha señalado que los autónomos y las pymes no están siendo atendidos por el Gobierno. "Por eso, le decimos a Sánchez, lealtad sí, ley del silencio no. Tres semanas después de haber decretado el estado de alarma y tomado el mando único, estamos al lado de los españoles y estaremos al lado del Gobierno siempre que rememos en la dirección correcta", ha avisado.

En este sentido, ha recordado que el PP ha apoyado el estado de alarma y los decretos con medidas sanitarias y medidas económicas que se han llevado al Congreso hasta ahora, pero ha advertido de que no van a permitir que "los autónomos, los empresarios y las pymes sean los únicos que paguen" la crisis económica que se avecina.

Así, Gacía Egea ha pedido "exonerar de impuestos a autónomos, pymes y a los que no tengan ingresos" con el fin de que después del estado de alarma la economía española "pueda seguir viviendo". "Una persona autónoma que tiene que pagar la cuota habiendo recibido cero ingresos, es algo que no nos podemos permitir como país", ha dicho, para subrayar que se trata de que esas personas estén ahora tranquilas en su casa sin preocuparse del pago de impuestos.

El 'número dos' del PP ha pedido ampliar los plazos de todos los impuestos. Según ha explicado, el Grupo Popular ha planteado en el Congreso que todos los impuestos, incluido Sociedades e IRPF, se trasladen y amplíe el plazo de pago hasta el mes de septiembre. También ha señalado que ya hay alcaldes del PP que están exonerando a algunos negocios, como terrazas, del pago de determinados impuestos.

"LUCHAS INTERNAS" DENTRO DEL GOBIERNO

Asimismo, ha asegurado que el PP quiere "garantizar que no de despida a nadie" y "las empresas puedan seguir funcionando" y ha añadido que con ese objetivo propone modificaciones a los dos últimos decretos económicos (relativos a prohibir el despido por fuerza mayor y cese de la actividad no esencial) "siempre y cuando el Gobierno esté dispuesto a hablar de esto" con el PP, formación en la que Sánchez "encuentra más lealtad" que en sus propios socios de Gobierno.

Como prueba de ello ha aludido a los "debates internos y luchas internas" que se han vivido en el seno del Gobierno y que se han ido "prolongando hasta tal punto" que el decreto de paralización de la actividad no esencial se anuncia el sábado y se publica a última hora del domingo.

"Lealtad absoluta, mano tendida del PP absoluta para trabajar por España y los españoles, para que los empresarios, los autónomos y las pymes lo único que tengan que preocuparse es de su salud y quedarse en casa", ha manifestado.

Así, ha subrayado que el PP no va prestar su apoyo para cuestiones como "colar a Pablo Iglesias" en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o para aprobar indultos. A su juicio, la crisis sanitaria que hay y la crisis económica que se avecina merece un poco más de respeto", ha apostillado.

EL PP NO CONOCE LA LETRA DE LAS MEDIDAS SOBRE ALQUILERES

Al ser preguntado cómo valora la moratoria de los alquileres y el parón de los desahucios que va a aprobar el Consejo de Ministros, García Egea ha dicho que su partido "no conoce ni la letra pequeña ni la letra grande" de esas medidas y ha recriminado al Gobierno que haya impulsado el mensaje 'Esto lo paramos unidos' pero luego no esté "uniéndose a la sociedad" para explicar a la sociedad y los partidos sus medidas.

Después de que el Gobierno sostenga que también las comunidades podían haber hecho acopio de material con antelación, García Egea ha criticado que se "culpe" a los organizadores de los eventos cuando el Gobierno tiene informes desde enero que pronosticaban "lo que venía" con el coronavirus, una información "que no tenían" las autonomías ni el conjunto de la población.

"Toda esa información la tenía única y exclusivamente el Gobierno central, pero ya vendrá el momento de las responsabilidades. Hoy es el momento de la responsabilidad", ha asegurado, para añadir que sintió "estupor" al escuchar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, decir que ella hizo lo que le recomendaron las autoridades sanitarias en relación con la asistencia a la manifestación del 8 de marzo.