García Egea: Torra solo tiene "vía española o huir" frente a 'vía eslovena'

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que a Quim Torra solo le queda elegir "entre la vía española o huir de la justicia" a Bruselas, como hizo Carles Puigdemont, en alusión a la 'vía eslovena' sugerida por el presidente de la Generalitat de Cataluña.

García Egea ha hecho estas declaraciones hoy en Albacete, donde ha participado en un desayuno informativo de 'El Digital' de Albacete junto al presidente del PP castellanomanchego, Francisco Núñez, de quien ha dicho que "no tengo dudas" de que conseguirá la Presidencia del Gobierno regional en las elecciones autonómicas de 2019.

Sobre la situación de Cataluña, García Egea ha insistido en que el Gobierno central tiene que aplicar el artículo 155 de una forma "más amplia y contundente" por el bien de los catalanes porque el actual Gobierno de la Generalitat es "incapaz de poner orden".

Para Egea, el presidente Quim Torra, que ha sugerido la 'vía eslovena' para conseguir la independencia, tiene en cambio dos alternativas: "La vía española, de la Constitución, del orden y respeto a la legalidad, o la vía de Bruselas, huir de la justicia y ser un prófugo", ha remarcado.

Según el secretario general 'popular', el Gobierno de Torra está "agotado", como también el de Pedro Sánchez en España, en alusión al debate de ayer en el Parlamento: "Se vio a una persona vacía de ideas y contenido para España", que ha contrapuesto con el líder nacional del PP, Pablo Casado, que "va a ser presidente en cuanto se convoquen elecciones", ha precisado.

En este contexto ha opinado que el adelanto electoral es más necesario que nunca: "Si Sánchez no tiene proyecto para España, si no puede poner orden en Cataluña, si no puede sacar adelante los presupuestos y si los mismos socios que le hicieron presidente ahora le niegan los votos, lo único que puede hacer es convocar elecciones y nos deje a nosotros, que sí tenemos un proyecto para España y Cataluña, para la convivencia".