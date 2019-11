García Egea rechaza una maniobra para dejar a Vox sin representación en la Mesa del Congreso

Tanto PSOE como Unidas Podemos han anunciado su predisposición a trabajar conjuntamente para lograr que Vox quede fuera de la Mesa del Congreso que se elegirá el próximo 3 de diciembre al constituirse la Cámara.

"Nosotros vamos a hablar mucho, no vamos a participar en ningún cordón sanitario, ni en el pacto del Tinell, ni en ninguna cuestión de ese tipo", ha subrayado García Egea, en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press. En referencia a la operación política de 2003 en la que el PSC se comprometió con ERC e Iniciativa per Catalunya a no pactar con el PP, a cambio de que se formara un Govern tripartito en la Generalitat.

El dirigente 'popular' ha recalcado que en Génova tienen "claro" quien es su "adversario" y "el enemigo de España". "Es la izquierda. Lo tenemos clarísimo, no gastamos ni un minuto en pelear con partidos que han apoyado gobiernos que hacen reformas importantes y que desde las comunidades va a ser el contrapeso a un ejecutivo liberticida", ha asegurado, en referencia a la formación de Santiago Abascal, cuyo apoyo es clave para los gobiernos de derecha en Andalucía, Comunidad de Madrid y Murcia.

Con todo, ha indicado que las negociaciones sobre la Mesa de la Cámara Baja todavía no se ha iniciado, pero que el PP buscará tener la representación que le ha dado los ciudadanos y tratará de conseguir que la izquierda tenga una cuota menor.