García Egea aclara que no pide más autogobierno para Cataluña

De esta forma ha salido al paso de las críticas recibidas por otros partidos políticos por las declaraciones que había realizado esta mañana en la cadena Ser, al ser preguntado si era favorable a incrementar el autogobierno en Cataluña.

"En cualquier caso --respondió Egea-- se puede negociar siempre que mejore la vida de los catalanes, que es lo importante. Además nunca he creído en las cosas a granel, que tengan más o menos autogobierno no es la pregunta, la pregunta es si mejoramos los servicios públicos. Y una competencia no es buena ni mala de por sí, sino que depende de cómo se utilice".

También ha advertido de que en estos momentos hay que "evitar" que los gobiernos "desleales utilicen sus competencias para adoctrinar o para intentar ir contra el Estado".