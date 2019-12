García Egea asegura que en la mesa de negociación PSOE-ERC están la "independencia" y "la vía unilateral"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que en la mesa de negociación de PSOE y ERC se está hablando de la "independencia" de Cataluña y de la "vía unilateral". A su entender, el Partido Socialista debería "levantarse de la mesa de la vergüenza" porque es "muy grave" que se quieran traspasar los límites constitucionales con el objetivo de que el jefe del Ejecutivo siga en el Palacio de al Moncloa.

"Ayer supimos por un desliz del secretario de Organización del PSOE que la independencia de Cataluña, que la vía unilateral y la república catalana han estado en la mesa de negociación de ERC y el PSOE", ha manifestado García Egea en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Tras señalar que el PSOE "no ha cerrado la puerta a la vía unilateral", el dirigente del PP ha recalcado que el hecho de que esos temas estén encima de la mesa evidencia que Sánchez "está dispuesto a ceder todo con tal de mantenerse en el poder".

CRITICA LA "OPACIDAD" DE LA NEGOCIACIÓN

Además, García Egea ha denunciado la "opacidad" con la que se está desarrollando la negociación con ERC porque los españoles "no saben" qué se está acordando en esa mesa, en la que se está hablando del futuro de España "a espaldas" de los ciudadanos.

"Lo que sabemos es que se está tratando la independencia de Cataluña, se está tratando en la mesa del PSOE con ERC la vía unilateral. Eso debería hacer que el PSOE inmediatamente se levantara de la mesa de la vergüenza", ha enfatizado, para añadir que el PSOE tiene que "demostrar si está con ERC o está con la legalidad".

También ha recordado que Sánchez dijo textualmente que no iba a pactar con Bildu, algo que, a su juicio, ha quedado en entredicho con la foto de esta misma semana del PSOE con esa formación y con su acuerdo en Navarra, donde Bildu es necesario para que el PSOE gobierne.

NO PRESENTÓ ALTERNATIVA A PP Y Cs

García Egea ha afirmado que Sánchez le ha hecho el "abrazo de boxeador" al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, un pacto con el que ambos han ligado sus destinos. Por eso, ha dicho que no cabe "engañar a los españoles", dado que el jefe de Ejecutivo en funciones no tiene otro plan que no sea el que Podemos ocupe la vicepresidencia y varios ministerios.

En este sentido, ha señalado que Sánchez no presentó a Pablo Casado e Inés Arrimadas ninguna oferta que no sea apoyar un Gobierno de coalición con Podemos, por lo que a su juicio no hay nada que PP y Cs puedan hacer más allá de expresar su preocupación por un Gobierno con "comunistas y separatistas". Según ha dicho "está en su ADN pactar con Podemos" y lo que intenta con los partidos de centro-derecha es "rebajar el precio que tiene que pagar" a los republicanos.

Al ser preguntado si hay un plan B por si fracasa la estrategia de Sánchez con ERC, el 'número dos' de los populares ha asegurado que "todas las opciones están abiertas si Pedro Sánchez fracasa" y ha recordado que el líder del PSOE "llegó al poder con 84 diputados, articulando una mayoría con una excusa que se ha demostrado falsa", en alusión al caso Gürtel y la moción de censura contra Mariano Rajoy.

POR "COHERENCIA" NO DEBERÍA ACEPTAR APOYO DEL PNV

En este punto, ha afirmado que Sánchez por la "coherencia" de la moción de censura, no debería aceptar los apoyos del PNV, partido condenado por corrupción, ni de JxCat, ni impulsar una investidura siendo el secretario general del partido que "robó el dinero a los parados".

García Egea ha insistido en que si Sánchez "fracasa todas las opciones están abiertas" y ha agregado que si por cuarta vez no logra ser investido "no puede salir indemne" porque es culpable del "bloqueo", según ha dicho.

Preguntado si el PP cree que el PSOE está negociando la independencia, ha aludido al congreso del PSC y a las declaraciones de Miquel Iceta hablando de "seis, siete u ocho naciones" y ha señalado que "todos los pasos de ERC van a ir encaminados a conseguir" la independencia. "El PSOE quiere moverse hacia traspasar esos límites constitucionales con el único objetivo de que Sánchez pueda ser presidente", ha concluido.