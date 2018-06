García-Escudero admite que no es capaz de saber si hubo irregularidades en Fundescam porque no se ocupaba de la gestión

El presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha asegurado este miércoles en el Congreso no es "capaz" de valorar la veracidad de las supuestas irregularidades que se atribuyen a Fundescam, fundación madrileña vinculada al PP de la comunidad, y que él presidió entre 2000 y 2004, porque no se ocupaba la gestión de la entidad.

Así lo ha admitido durante su comparecencia en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP cuando se le ha preguntado sobre

El dirigente 'popular' ha señalado que no conoció la gestión económica de la entidad porque su actividad era de representación y convocar una vez al año el patronato para aprobar el presupuesto y la memoria anuales.

"Yo no bajaba a la gestión diaria y no tenía nada que ver con contabilidad, el área económica y esas cuestiones", ha dicho, incidiendo en que no es "capaz de saber" si lo que se publicó en 2010 era o no verdad.

SUELDOS LEGALES

El presidente del Senado ha negado ante la comisión haber recibido otra retribución que los sueldos por sus cargos ingresados en cuenta bancaria y declarados a Hacienda, al igual que los gastos de representación que le pagaba el PP por los cargos internos. "Esa era mi retribución, legal y transparente, sin ningún tipo de sobresueldo", ha dicho. "Es un mantra que me ha perseguido", ha añadido.

En este contexto, ha afirmado que el extesorero Luis Bárcenas se inventa la 'contabilidad b' y que "es una barbaridad" decir que los sobresueldos mensuales --cantidades que él y otros dirigentes del partido recibían del partido para sus gastos de representación y que se declaraban a Hacienda y al Tribunal de Cuentas--, servía para blanquear el dinero b que ingresaban como ha sostenido la socialista Soraya Rodríguez.

Y es que García-Escudero se ha mostrado convencido de que esas cantidades, a la que ha llamado "sueldo" no provenían de donaciones ilegales, sino de las "subvenciones oficiales" que reciben las formaciones políticas.

SUS APUNTES SON FALSOS

García-Escudero ha vuelto a decir que "son falsos" los apuntes a su nombre en los llamados 'papeles de Bárcenas', aunque uno de ellos mencione el dinero que el PP le prestó para arreglar su casa tras sufrir un atentado de ETA en agosto del año 2000. Fueron cuatro millones de pesetas que el partido le ingresó en cuenta corriente para hacer frente a las reparaciones y que no declaró porque no conllevaban intereses que debieran reflejarse en la declaración de la renta, ha dicho.

El dirigente 'popular' ha admitido que hay expertos que interpretan que debió declarar esa ayuda, pero que otros sostienen lo contrario y que Hacienda nunca se lo exigió. Sobre el origen del dinero en el PP, ha afirmado que él recibió la transferencia en su cuenta bancaria sin firmar ningún contrato por el préstamo por la relación de "confianza".

MI PARTIDO NO ES CORRUPTO

Preguntado directamente si el PP creó la caja B o heredó este sistema, ha defendido la legalidad de la contabilidad del PP pero ha añadido que puede opinar "poco" al respecto porque no la conoce. "Mi partido no es corrupto. Hay gente que se corrompe en todos los partidos", ha insistido.

Por otra parte, ha negado que diera orden a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid una semana después de las elecciones municipales de 2003 para que contrataran con las empresas que habían ayudado a financiar la campaña el PP. "Eso es absolutamente falso", ha asegurado.

En otro momento de su intervención, el presidente del Senado ha admitido que el cabecilla de la 'Gürtel' Francisco Correa "intentó regalarle un reloj" en 2003 pero que él se lo devolvió "inmediatamente".

RESPONSABILIDADES, CUANDO HAYA SENTENCIA FIRME

Respecto a la sentencia sobre la primera etapa de la trama Gürtel ha destacado que la apreciación de que su testimonio como testigo y el de otros miembros del PP como Mariano Rajoy no fue lo "suficientemente verosímil" es una opinión "subjetiva" del tribunal. "Yo no sé dónde está el límite de la suficiencia", ha apostillado.

García-Escudero también ha insistido en que esa sentencia aún no es firme y que será entonces cuando habrá que ver si hay que asumir responsabilidades políticas a raíz de lo que determinen los jueces.

Como otros dirigentes que han desfilado por la comisión, García-Escudero ha defendido que en "ningún momento" tuvo conocimiento de irregularidad alguna y ha insistido en que su labor era estrictamente política porque el área económico administrativa funcionaba de forma independiente en el partido. "Yo daba por bueno lo que hacían y que estaban cumpliendo con su obligación", ha explicado.