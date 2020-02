García Egea acusa al Gobierno de "nula sensibilidad social" por bloquear 320 millones del BEI para el Mar Menor (Murcia)

Así se ha pronunciado en un rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión con los consejeros de Hacienda del PP previa al Consejo de Política Fiscal (CPFF). Este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró cuando fue preguntada por este asunto que el problema del Ejecutivo murciano es que "no asume la realidad de sus cuentas públicas".

García Egea ha afirmado que esos 320 millones estaban destinados a la región de Murcia para "arreglar los desastres producidos por la sucesivas gotas frías que han asolado el levante español". "Es una prueba más de que lo único que le interesa al señor Sánchez es arreglar los desastres de Torra, no los desastres que produce una gota fría de las dimensiones que ha habido, incluso con muertos y desparecidos", ha enfatizado.

A su entender, Sánchez está demostrando su "nula sensibilidad social" y su "nula empatía", y que le importa más "mantenerse en el poder y tener esa reunión con Torra que lo que les pase a esos ciudadanos que lo han perdido todo por la gota fría".

El secretario general del PP ha afirmado que Sánchez "se pone de parte del desastre, no de parte de la solución". "Si no quiere ayudar a los que lo han perdido todo, que no ayude, pero al menos que no estorbe, que no bloquee la ayuda que viene de Europa para que aquellas personas que lo han perdido todo puedan tener una segunda oportunidad", ha concluido.