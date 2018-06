García-Hernández pide al PP que no exija estar inscrito para votar en las primarias y avisa de riesgo de ridículo

En declaraciones a las puertas de la sede nacional, el candidato ha reivindicado que puedan votar el próximo día 5 de julio todos los afiliados al corriente de pago de sus cuotas y que no se tenga en cuenta quiénes se han inscrito expresamente y quiénes no. Este requisito se incluyó en las normas de organización del Congreso, de acuerdo con el artículo 35.2 d) de los Estatutos del PP aprobados el año pasado, que señalan que se abrirá un plazo de 15 días "para que cualquier afiliado se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral".

García-Hernández ha explicado sin embargo que ese mismo artículo señala también en su punto número 1 que todo afiliado al corriente de pago "tiene derecho a elegir a la persona que ostentará la presidencia nacional", según dice textualmente esa norma. Añadir el requisito de la inscripción, argumenta el candidato en su escrito, "resulta injustificado y lesivo para el principio de democracia interna" y debe ser eliminado.

"Va contra el espíritu de la ley general y de los principios electorales no sólo de España: nadie tiene que inscribirse para votar", ha denunciado el aspirante en declaraciones a las puertas de la sede nacional del PP y antes de plantear su reclamación a la COC. Espera que sea tenida en cuenta, pero no descarta acudir a la vía judicial si la comisión organizadora no la atiende.

La denuncia de José Ramón García-Hernández se ha producido cuando todavía no se conocen las cifras oficiales de inscritos en este proceso. A las 14 horas de ayer martes terminó el plazo dado a los afiliados para inscribirse y pagar 20 euros para ponerse al día del pago de cuotas, en caso de no estarlo.

BAJA PARTICIPACIÓN

A la espera de que se ofrezcan datos definitivos, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha apuntado que la participación va a oscilar entre el 7 y el 9 por ciento de los afiliados, que siempre se han situado por encima de los 800.000 aunque el censo está sin actualizar. Si finalmente son estos afiliados los únicos que votan, ha concluido García-Hernández, serán "unas falsas primarias".

"Parece que no quieres que vote la gente y este es el proceso de los afiliados, no de los cuadros. No van a poder contestar a esta papel de forma distinta que diciendo que todos los afiliados puedan votar el día 5 de julio. Nos lo jugamos todo", ha insistido el candidato, que también ha pedido que los afiliados puedan votar el día 5 en cualquier sede, por si están ese día de viaje.

Se trata de que el proceso sea lo más participativo posible, ha reclamado, y el partido no caiga "en el ridículo" en un momento en que la sociedad española le observa, por lo que ha pedido al comité organizador que asuma esta reclamación. García-Hernández ha argumentado que desde que se aprobaron las normas del congreso ha pedido cambiar este criterio, pero que ha dado el paso vistas las cifras que se estiman de participación.

"Que haya mucha participación le tiene que interesar a todos los candidatos, si a alguien le interesa que sea baja es que no está sabiendo leer el momento en el que estamos", ha agregado.